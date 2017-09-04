Украина усилила контроль всей границы из-за учений «Запад-2017» 4.09.2017, 8:15

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Особый режим применяется с начала сентября.

Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017», заявил в эфире телеканала «112 Украина» помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

«Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых была усилена граница на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений «Запад-2017», — отметил он.

Слободян отметил, что задолго до начала самих учений в Беларуси начали прибывать российские войска.

«Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим», — подчеркнул он.

Украина, как и многие другие страны, не раз выражала обеспокоенность проведением российско-белорусских учений. В Украине считают, что российский военный контингент может остаться в Беларуси, а учения могут быть подготовкой к наступательной операции против Украины.

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. 8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».