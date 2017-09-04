Ждун в косынке «посетил» праздник в Полоцке 2 4.09.2017, 8:23

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12 необычных кадров с Дня письменности в первой белорусской столице.

Бывает так, что народный праздник может удивить нас до глубины души: креативом, нестандартным юмором или просто удачным совпадением. Журналисты vkurier.by прогулялись по Полоцку на День белорусской письменности и собрали самые удивительные и веселые кадры национального праздника.

Что ожидаешь от белорусского феста? Народные костюмы, танцы, драники, вышиванки, ремесла, наконец. А вот участники Дня письменности сделали нестандартный ход и добавили в этот список немного экзотики. А иначе, как объяснить вот такие кадры.

Белорусочка

Самый белорусский зверь, украшение на одном из подворий

После крокодила уже ничего не удивляет

К национальной теме тоже подошли с фантазией. Например, вышиванки доверили товарищу Ленину.

Нежданчик

А вот Симеону Полоцкому пришлось курировать веселый праздник молодежи.

Где лучшие тусовки? У нас в Полоцке!

Печатный станок – это хорошо, на на дворе XXI век и мир полон технологий. Например, новым символом письменности может стать национальная библиотека – куда уже современней? Историческое значение, правда, поменьше, поэтому и символ пока что совсем маленький.

Если присмотреться, можно увидеть мини-национальную библиотеку справа

Сыграем в компьютер?

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А это кто?

Ждун стал одним из любимых персонажей в Беларуси. И кажется, что неспроста…