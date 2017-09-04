Ждун в косынке «посетил» праздник в Полоцке

Ждун в косынке «посетил» праздник в Полоцке2
- 4.09.2017, 8:23
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12 необычных кадров с Дня письменности в первой белорусской столице.
Бывает так, что народный праздник может удивить нас до глубины души: креативом, нестандартным юмором или просто удачным совпадением. Журналисты vkurier.by прогулялись по Полоцку на День белорусской письменности и собрали самые удивительные и веселые кадры национального праздника.
Что ожидаешь от белорусского феста? Народные костюмы, танцы, драники, вышиванки, ремесла, наконец. А вот участники Дня письменности сделали нестандартный ход и добавили в этот список немного экзотики. А иначе, как объяснить вот такие кадры.
К национальной теме тоже подошли с фантазией. Например, вышиванки доверили товарищу Ленину.
А вот Симеону Полоцкому пришлось курировать веселый праздник молодежи.
Печатный станок – это хорошо, на на дворе XXI век и мир полон технологий. Например, новым символом письменности может стать национальная библиотека – куда уже современней? Историческое значение, правда, поменьше, поэтому и символ пока что совсем маленький.