Стало известно о политическом завещании Обамы Трампу 4 4.09.2017, 8:25

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Барак Обама

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президент США написал письмо перед уходом из Белого дома.

44-ый президент США Барак Обама перед тем, как покинуть Белый дом в день инаугурации Дональда Трампа, оставил своему преемнику письмо. Об этом сообщает CNN и публикует полный текст послания (перевод – liga.net).

Письмо написано от руки. Ранее о нем было известно, но о чем там шла речь не уточнялось.

«»Господин Президент!

Поздравляю с яркой победой. Миллионы возложили на вас свои надежды и каждому из нас, независимо от партии, остается надеяться на рост благосостояния и безопасности на протяжении вашего срока.

Это уникальная должность, нет четкого рецепта успеха, и я не знаю, какой совет от меня сможет вам помочь. Все же позвольте мне поделиться некоторыми своими наблюдениями за последние восемь лет.

Во-первых, нам обоим повезло, хоть и по-разному. Не всем везет. Теперь нам надо сделать все, чтобы создать больше путей, как смогут достичь успеха каждый ребенок и каждая семья, которые готовы тяжело работать.

Во-вторых, американское лидерство в мире сейчас незаменимо. Наша задача - действием и примером поддерживать международный порядок, от которого зависит наше благосостояние и безопасность.

В-третьих, мы только временно занимаем эту должность. Это делает нас хранителями таких демократических институций и традиций, как верховенство права, разделение ветвей власти, равенство и гражданские свободы, за которые сражались и проливали кровь наши предки. Независимо от того, как будет складываться текущая политика, наша задача - оставить инструменты нашей демократии такими же сильными, какими они нам достались.

И в конце концов, в вихре событий и обязательств, выделяйте время для друзей и семьи. Они помогут пройти через неизбежные трудности.

Мишель и я желаем вам с Меланией всего наилучшего перед началом великого приключения и знайте, что мы готовы помочь всем, чем сможем.

Удачи и в добрый путь!»