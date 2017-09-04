«История Беларуси на русском – это, извините, капец!» 12 4.09.2017, 8:37

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Белорусы возмущены учебниками для шестого класса.

Об этом в «Фейсбуке» написала мать шестиклассницы Оксана Ярошонок-Каминская.

Получили учебники для шестого класса.

Друзья, может, я драматизирую. Я не скандальная, объективная мама, в школе отработала девять лет. Но «История Беларуси» по-русски - это полный, извините, капец! Может, на очереди белорусская литература? Если я чего-то не понимаю, убедите меня в обратном», - написала возмущенная белоруска.