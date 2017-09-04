Родина Лукашенко оказалась главным бюджетным «халявщиком» 6 4.09.2017, 8:43

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Минск перечислил в госбюджет в 10 раз больше, чем Могилевская область.

Лидером по формированию консолидированного бюджета в разрезе регионов является крупнейшая экономика – Минск. В бюджет столицы в этом периоде поступило 6,6 млрд рублей. Это в десять раз больше, чем заплатили налогоплательщики аутсайдера, Могилевской области (620,4 млн рублей), сообщает ej.by.

Между ними располагаются Минская (1 963,2 млн рублей), Гомельская (1333,5 млн рублей), Гродненская (1 119,4 млн рублей), Брестская (853,3 млн рублей) и Витебская (771,4 млн рублей) области.

Во всех регионах, за исключением Минска и Гродненской области, главным видом налоговых платежей является подоходный налог. В Минске на 44,5% бюджет сформирован поступлениями налога на добавленную стоимость, в Гродненской области, где расположена Гродненская табачная фабрика «Неман», это – акцизы (27,4%). Подоходный налог занимает в общем объеме поступлений в бюджет Минской области 19,6%, Гомельской – 20,6%, Брестской – 29,6%, Витебской – 28,3%, Могилевской – 32,3%.

В январе –июле в Минске Белорусская нефтяная компания, «Минскэнерго» и «Табак-Инвест» отодвинули «Лукойл-Белоруссия», на протяжении последних лет занимавшую второе место, в середину первой десятки крупнейших плательщиков налогов. Лидером по платежам здесь по-прежнему остается «Газпром трансгаз Беларусь». Также в первую десятку входят «Велком», Минский завод виноградных вин, МТС, «Газпромнефть-Белнефтепродукт» и АСБ «Беларусбанк». Этими десятью компаниями обеспечены более трети всех доходов консолидированного бюджета Минска - 1994,8 млн рублей.

Крупнейшими плательщиками в Минской области стали «Беларуськалий» (28,8 % в общих поступлениях по области), «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив» (2%), «Завод Бульбашъ» (2%), «РН - Запад» (1,3%) и «Белтаможсервис» (1,1%).

Лидером по отчислениям налогов в Могилевской области является «Могилевэнерго» (5,9% в общих поступлениях по области), в первую тройку входят Климовичский ликеро-водочный завод (3,6%) и «Пивоварни Хайнекен» (3%).