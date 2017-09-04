Глава СБУ обратился к главе ФСБ «как офицер к офицеру» 5 4.09.2017, 8:55

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Василий Грицак

Фото: УНИАН

В СБУ напомнили, что даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил, что Россия занимается организацией терактов на территории Украины, а российские спецслужбы «в геометрической прогрессии» активизировали свою деятельность в соседней республике. Он обратился к руководителю Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову с требованием прекратить это.

«Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти. И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне, и в других городах — к организации этих терактов причастны работники спецслужб», — сказал Грицак, отметив, что в результате этих атак «погибли десятки людей, много людей ранены».

По словам главы украинского ведомства, Россия, организовывая теракты, ищет повод для начала полномасштабной военной операции в Украине. Грицак призвал своего российского коллегу остановить такую деятельность.

«Вы перешли красную черту. Вы были готовы взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет в том, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны?» — заявил глава СБУ.

Он добавил, что «никогда бы не отдал приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан».

Ранее, в середине августа, Грицак обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов в Москве и в других городах России с помощью граждан Украины, которые участвовали в операции АТО в Донбассе. В частности, в СБУ тогда заявили о задержании двух украинцев — Александра Каратая и Дарьи Мастикашевой, — которых заподозрили в госизмене и работе на ФСБ.

По данным киевских спецслужб, задержанные предложили нескольким бывшим участникам АТО, жителям Днепропетровской области, приехать в Москву на заработки и провести там «незначительные строительные работы». По прибытии их в сопровождении «агента ФСБ» привозили к разным инфраструктурным объектам и снимали на камеру. «В дальнейшем это было бы использовано в качестве доказательства подготовки и совершения терактов в Москве украинской властью», — говорится в сообщении СБУ. Сами экс-бойцы АТО, подчеркивал Грицак, вскоре обнаружили в своих чемоданах, с которыми они приехали в Россию, двойное дно, в котором было спрятано военное снаряжение и инструкции от российских кураторов. После этого все трое украинцев через знакомых вернулись на родину.