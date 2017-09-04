11 простых правил для стремительного карьерного взлета 2 4.09.2017, 8:59

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Стать «любимчиком» босса и повысить себе зарплату не так уж и сложно.

Почти каждый из нас сталкивался с проблемой придирок и повышенных требований со стороны босса. Многие находили решение этой проблемы, погружаясь с головой в работу – задерживались после окончания рабочего дня, перерабатывали, брали работу на дом. Конечно же, отличная работа – действенный метод, но есть ряд простых правил, при помощи которых вы сможете не только лишь стать любимчиком босса, а и повысить уровень своего заработка.

Hyser подготовил подборку этих «трюков», действие которых доказано научными исследованиями.

1. Пробуйте решать проблемы самостоятельно

В своей книге «Как перестать волноваться и начать жить», которая увидела мир в 1948 году, Дейл Карнеги описывает историю о Леме Шимкине, генеральном менеджере издательства Simon and Schuster.

Шимкин разработал способ сократить время совещаний и рабочих встреч: он сообщил своей команде, что они не могут говорить ему о каких-либо проблемах до тех пор, пока сами не предложат действенный метод их решения.

Как показывает практика, довольно действенный способ. Попробуйте воспользоваться этим советом и вам удастся впечатлить своего начальника навыками решения проблем и выхода из критической ситуации. Ну а к общему рассмотрения доносите лишь неразрешимые самостоятельно проблемы.

2. Всегда демонстрируйте свою ценность и незаменимость для компании

Не стоит постоянно говорить боссу, что вам хочется повышения зарплаты и продвижения по службе. Если вы что-то подобного просите, то должны на практике показать, как ваше назначение может положительно повлиять на деятельность и престиж компании.

Все очень просто, если вы хотите, чтобы ваш босс любил вас, нужно будет продемонстрировать, насколько вам важен успех компании.

3. Подстройте свое общение и поведение в соответствии со стилем босса

Весомая часть работы любого работника заключается в облегчение работы босса.

Как сказал профессор Майкл Уоткинс в Harvard Business Review: «Вам нужно заранее узнать, как ваш менеджер предпочитает общаться». Он также говорил о том, что если есть несоответствие между вашим стилем поведения и стилем вашего босса – например, один из вас предпочитает чаще проверять – важно начать первым открытый разговор об этом.

4. Не бойтесь обращаться за советом

Многие считают недопустимым советоваться с боссом по разным вопросам – личным или рабочим. На самом деле, исследования Гарвардской школы бизнеса доказали, что обращение за советом наоборот способно сделать вас более компетентным в глазах начальства.

В одном эксперименте участвовали 170 студентов университета, которые работали над серией компьютерных задач, и им сказали, что они будут соответствовать с партнером, имеющим практику исполнения подобных задач. По результату, выше оценили тех студентов, которые обращались за советом, их посчитали более компетентными и находчивыми.

Помните также: лучше попросить совет, чем мнение. Как ранее сказал психолог Роберт Сиалдини, просьба о консультациях создает партнерство между вами и вашим боссом и призывает его к большей поддержке вашей идеи.

5. Приступайте к выполнению задач рано

Ни для кого не секрет, что начальство любит, когда их подопечные приходят немного раньше и тут же приступают к работе. Согласно исследованиям из школы Майкла Г. Фостера в Университете Вашингтона доказано, что сотрудники, которые попадают в офис раньше, обычно воспринимаются их менеджерами как более добросовестные и получают более высокие рейтинги, чем сотрудники, которые прибывают позже.

Но существует здесь огромная проблема, так как вовсе не учитывается продуктивность этого раннего труда.

Все дело в том, что каждый из нас индивидуален. Некоторые так устроены, что просто не могут себя заставить работать рано, поэтому если вы чувствуете, что будете работать более продуктивно, например, с 10:00 до 18:00. вместо 9 утра до 5 вечера подумайте о том, в какой форме объяснить ситуацию своему менеджеру и противостоять их потенциальному «утреннему уклону».

6. Пробуйте управлять

«Управлять» – это способ для изучения того, о чем действительно озабочен ваш босс, и инструмент для того, чтобы убедиться в правильности ваших мыслей.

Как сказал Дэйв Керпен, основатель и генеральный директор компании Likable Local: «Речь идет о том, что вы можете помочь вашему менеджеру быть хорошим боссом – донести до него то, что важно вам и вашим коллегам. И в конечном итоге, сделав это, вы подниметесь в его глазах, и вам будет легче добиться его признания, уважения коллег и, соответственно, успеха».

7. Задайте тяговые цели

Консультанты по развитию лидерства Zenger / Folkman провели пятилетнее исследование, собрав более 50000 оценок для более 4000 индивидуальных сотрудников.

Согласно их выводам, есть один фактор, который способствует тому, чтобы сотрудники продуктивней работали и пробывали выделяться своими достижениями – это установление тяговых целей. Другими словами, необходимо ставить и выполнять цели, превосходя поставленные изначально результаты.

Стоит отметить, что большинство людей не понимали, что высокие цели были настолько важны, и предполагают, что постановка целей растягивания имеет смысл, так как полученный результат часто превосходят ожидания.

8. Обращайте внимание на детали

Если вы считаете себя «большим» человеком, профессионалом своего дела, вам лучше всего начать заниматься небольшим материалом.

Райан Холмс, генеральный директор Hootsuite, говорит, что в его компании всегда стараются работать с мелкими деталями, и, отмечает, даже то, что кажется небольшим техническим сбоем, может в конечном итоге повлиять на конечный результат. Он утверждает, что хороший сотрудник, в первую очередь, должен уметь выделять даже самые мелкие ошибки, просчеты и моментально их устранять.

9. Не забывайте благодарить

Выражая благодарность за отзыв вашего босса, даже если он отрицательный, может заставить их почувствовать себя теплее по отношению к вам, согласно исследованию 2011 года из Университета Южной Калифорнии.

А в подтверждение этого факта, необходимо упомянуть об одном эксперименте, в котором около 200 подчиненным сказали, что им был назначен партнер, и они должны были рассмотреть проект инструкций, который партнер написал (на самом деле не было партнера, и инструкции были написаны экспериментатором).

Когда экспериментатор возвратил заметки от «партнеров», некоторые сказали: «Я просто хотел сообщить вам, что получил ваши отзывы по моему проекту». Другие говорили то же самое, вместе с: «Большое вам спасибо! Я очень благодарен».

Как оказалось, участники положительно реагировали, даже получив ответ «нет», благодаря тому, что их наставники были им благодарны.

10. Берите отпуск

Согласно данным Oxford Economics for Project: Time Off, работники, которые используют все свое время отпуска, на 6,5% чаще получают повышение, чем те, кто оставляет даже 10 дней оплачиваемого отпуска.

Конечно, это не значит, что люди получают поощрение лишь благодаря отпуску. Все дело в том, что отдых способствует накоплению энергии, идей и способствует выработке желания работать.

Шон Ахор, автор и главный исполнительный директор GoodThink, Inc., пишет в The Harvard Business Review: «Эти результаты еще раз доказывают то, что не обязательно умирать на рабочем месте для получения повышения и одобрения босса».

11. Не бойтесь высказывать свое мнение

Запомните: никогда не скрывайте свое мнение от коллег. Есть, что сказать – говорите.

Дженна Лайонс, президент и исполнительный директор J. Crew Group Inc., всегда советует людям делиться своими взглядами: «Мне кажется невозможным понять человека, пока он не присоединяются к разговору».

Не бойтесь выглядеть глупо. Как сказала Лайонс: «Никогда не бойтесь высказывать идею, иногда даже самая простая или даже смешная мысль может стать главной».

И напоследок, будьте профессионалом своего дела, уважительно относитесь и к начальнику, и к коллегам. Придерживайтесь этих нехитрых правил, и результат не заставит себя долго ждать!