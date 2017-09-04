Успеть «сдать» Путина 2 4.09.2017, 9:28

5,680

Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Ситуация вокруг правителя России обострилась.

У кремлевской верхушки есть не более 180 дней, чтобы отстранить Владимира Путина от власти. В противном случае РФ ожидает полное обрушение экономики и политической системы, считает российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. Об этом рассказал в блиц-интервью "Апострофу".

- В Украине ожидается внесение в Верховную Раду законопроекта о реинтеграции Донбасса, в котором Россия будет официально признана агрессором. Какие последствия это будет иметь для Кремля?

- Как китайцы говорят, надо давать вещам правильные имена. Давно нужно называть то, что происходит, агрессией России, а Донбасс и Крым – временно оккупированными территориями. Я всегда это говорю своим киевским коллегам последние три года. Тем более, сегодня это – формулировки официального представителя США [по Украине Курта] Волкера, Запад впервые заговорил таким языком, осуждающим Кремль и российскую агрессию. И было бы странно, если бы Украина давала официально более мягкие характеристики этой агрессии, чем ее западные союзники, я имею в виду Соединенные Штаты. Я говорю это не в осуждение украинскому руководству. Я прекрасно понимаю, что долгое время Франция и Германия рекомендовали воздерживаться от таких формулировок. Помните, были требования изменить украинскую Конституцию и просьбы пойти навстречу Путину, чтобы, согласно его интерпретации Минских соглашений, втолкнуть эту "Лугандонию" (оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, - "Апостроф") как раковую опухоль в тело Украины, дать этим бандитам статус политических деятелей и так далее? Пора с этим покончить и разговаривать четким языком. Если Украина хочет, чтобы мировое сообщество оказало ей поддержку как жертве агрессии, она сама должна заявить, что Россия – агрессор.

- Стоит ли ждать дополнительных санкций против России?

- Такие санкции уже введены последним решением Конгресса США, в том числе персональные санкции в отношении всего российского руководства. Если в течение 180 дней не изменится поведение России, то все активы ее руководства будут арестованы и конфискованы. Об этом прямым языком говорится. В последние три месяца произошли очень серьезные изменения в США в отношении к России и российскому конфликту в Украине. Это – изменения в пользу Украины, которые позволяют, не оглядываясь на западных партнеров, называть вещи своими именами.

- Какие реальные шаги могут заставить Путина уйти с Донбасса?

- Он не сделает этого завтра. Но, насколько я понимаю инсайдерскую информацию в России, подавляющее большинство российской так называемой элиты и верхушки согласилось бы на такой план – они выходят с Донбасса, но при этом закрываются глаза на Крым. Но никогда Запад не признает юридически аннексию Крыма. В общем, в таком случае Запад может снять самые болезненные санкции и так далее.

Но это очень трудно сделать при живом Путине, поскольку это потеря лица для него. Поэтому очевиден такой разрыв между Путиным и большинством правящей верхушки. Это все обостряет внутриполитическую ситуацию в России, тем более, что это совпало с периодом, когда вся верхушка, эти 100 олигархов, решают вопрос власти в России. Уж не на выборах в РФ эти вопросы решаются. При всех проблемах украинской политической системы, вопросы власти последние 25 лет решаются на выборах. А в России все решается закулисно. Вот эти два процесса - ультиматум Запада с одной стороны и необходимость принятия решения власти с другой - вызывают достаточно серьезную ситуацию внутри кремлевской верхушки. И сейчас трудно сказать, как она будет развиваться.

- А каковы шансы, что свергнут Путина?

- Вы знаете, в санкциях Конгресса сказано о десятках миллиардов долларов российской верхушки, в том числе самого Путина. Сказано ясным языком, что деньги будут конфискованы. И российской верхушке дана возможность подумать. Вот они и думают, а мы с вами будем наблюдать.

- Будут конфискованы деньги Путина?

- Не только. Будут конфискованы деньги всех олигархов, которые выявлены финансовой разведкой США, которой было поручено в течение 180 дней выявить все активы, принадлежащие Путину и олигархам. Но это такая игра слов, ибо и так все давно известно. И 180 дней дано для того, чтобы российская верхушка что-либо придумала. А одной из возможных реакций того же Путина будет военная эскалация. Доказать, что Россия окружена врагами, нужно сплотиться вокруг вождя и так далее. Но это не имеет серьезной перспективы. Как-то Путин попугает во время учений ("Запад-2017", - "Апостроф") в Беларуси, но оппозиция Путину уже достаточно твердая. Вы же видите, что [президент США Дональд] Трамп и [госсекретарь Рекс] Тиллерсон уже молчат и не высказываются по украинскому вопросу. Говорят [министр обороны Джеймс] Мэттис и Волкер. Говорят очень резкие вещи, о которых Запад не заикался еще два месяца назад. В частности, о предоставлении Украине летального оборонительного оружия. При малейшем движении Кремля в сторону эскалации конфликта это оружие будет предоставлено Украине.

- Что касается учений "Запад 2017". Путин может пойти на Киев или Балтию, как некоторые говорят?

- Попугать он может, а пойти – не может. Путин будет чем-то пугать Запад, чтобы склонить к тем же переговорам и более мягким условиям. Нет у него возможности дойти до Киева и, тем более, что-то сделать в Балтии.

- У Путина не хватит военной силы или он не хочет рисковать?

- Реакция будет очень жесткая. В Балтии просто будет война, войска НАТО будут защищать членов НАТО. В Украину они не будут посылать войска, но окажут военную помощь и громадное экономическое давление на Россию в целом. В таком случае они ждать не будут, и немедленно будут арестованы десятки миллиардов российской верхушки. И в Москве прекрасно об этом знают. То есть не будет никаких серьезных волнений. А попугать и поторговаться – это вполне вероятно.

- Сколько реально времени есть у российской элиты, чтобы "сдать" Путина?

- 180 дней. Если же в Кремле никаких действий не произойдет, то американцы выполнят то, что написано в законе. Будет обрушение всей экономической и политической системы в России. У россиян ведь все заключается в том, чтобы воровать в РФ, а складывать там (на Западе, - "Апостроф"). Вот они и сложили там десятки миллиардов долларов. Их объявят преступниками, а деньги отнимут. Вряд ли российская элита захочет такой сценарий. Они захотят как-то выйти из этой ситуации. Они не самоубийцы, и сумасшедших там тоже нет.