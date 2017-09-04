Сергей Михалок «зажег» Витебск 4.09.2017, 9:36

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После успешных гастролей по миру «Ляпис-98» порадовал выступлением и витебскую публику.

«Мне нравится, что мы легализуем «Ляпис-98». Я думаю, что готов весело и от души петь мой «клоунский» репертуар. У меня есть татуировка – Шапито и улетающие в воздух шары. Это как в песне «Ярмарки краски» – ностальгия не отпустит, это навсегда.

Я могу быть серьезным, взрослым, рассудительным, но Циркач и Уличный Гаер всегда живут во мне! Я люблю радовать людей. Я люблю свою профессию. Я люблю (и, надеюсь, умею…) петь свои песни! И буду это делать во всех своих творческих проектах искренне и от души», – поделился 3 сентября со сцены в Витебске Сергей Михалок.

45-летний артист вернулся, чтобы после многолетнего молчания и запрета исполнить любимые хиты 90-х годов. Организовать концерт помог известный в нашем городе TORVALD art-pub, пишет vkurier.by.

«Шухер, граждане, на сцене психопат», – свое выступление Сергей Михалок начал с «Золотой рыбки» из альбома Manifest 2008 года.

Потерял я сон и покой, не кружусь с друзьями в танце

Раньше был, как бог, молодой, а теперь похож на засранца.

Не курю, не пью, не шучу, стал занудой и моралистом

Постоянно всех жизни учу, а ведь был позитивным артистом.

Дальше «космический цирк аутсайдеров» вспомнил «бессмертные эстрадные фолианты» из альбома «Капитал» 2007 года:

Дикий Запад, Ближний Восток

Денег запах – приводит в восторг

Золотая антилопа, под моею звездной жопой

Бьет копытом, денежки кует.

«Давайте превратим нашу встречу в настоящее Бордельеро!» – «Когда зимой холодно» из альбома «Ты кинула» 1998 года просто взорвала зал.

«Это мой придуманный мир, это мой вольны шлях» из альбома 2004 года «Золотые яйца» заставил публику просто визжать и выпрыгивать из своих мест. Кстати, были и цветы кумиру. Однако подняться на сцену посчастливилось только одной девушке.

Золотые хиты сопровождались видеоинсталляциями от Руслана Вашкевича – одного из самых известных белорусских концептуальных художников.

Сергей Михалок вспомнил, что в минском привокзальном ресторане «Радуга» песню «Когда яблони цветут…» конферансье обычно представлял так:

Для пацанов и их девчат в программе «Яблони» звучат!

Между «Ляписами» и зрителями «лед таял» очень быстро.

«Когда я написал эту песню, в возрасте двух лет и восьми месяцев, писая на гальку и любуясь волной Черного моря, я даже не мог представить, что эта композиция станет предметом раздора… Так давайте расстегнем все пуговицы своей души!» – и Михалок спел «Сочи».

После песни «Капитал» к сцене вырвался молодой человек и, прежде чем его скрутила охрана, бросил Михалку два шоколадных батончика «Марс».

«Остросоциальный убийственный шансон» продолжался.

Под Минском есть поселок Привольный. Там родилась предтеча всего – «Зеленоглазое такси», – шутил Сергей Михалок.

После этого хита группа удалилась под безостановочное скандирование: «Ляпис! Ляпис!»

Через некоторое время на бис были исполнены и «Голуби», и «Арлекин», и «12 обезьян».

Наверное, в этом есть вселенская справедливость, но это песня была исполнена именно в Витебске, – под рев публики «Ляписы» спели «Паренек под следствием».

Песней «Ау», с которой, по словам Сергея Михалка, и начался творческий путь группы и «такой романтический полет», выступление закончилось под бурные аплодисменты зрителей.

«Спасибо, что не забываете своих батлеечников! Спасибо за теплоту, надежду и напряженные ожидания!», – прощались с публикой знаменитые «Ляписы».