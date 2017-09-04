Белорусов отправят работать на Сахалин? 13 4.09.2017, 9:43

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Из дальнего региона РФ поступил сигнал.

Власти Сахалина рассчитывают на помощь Беларуси в решении кадровой проблемы в регионе. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в Южно-Сахалинске на встрече с представителями белорусских и федеральных российских СМИ, передает корреспондент БелТА.

Олег Кожемяко сообщил, что Сахалин остро нуждается в квалифицированных кадрах для становления и развития сельского хозяйства в регионе: животноводства, картофелеводства, садоводства, а также в специалистах по селекции. Кроме того, ощущается нехватка медицинских работников.

По словам губернатора, область готова также приглашать специалистов, которые помогут создать на острове систему подготовки собственных кадров.

Кроме того, губернатор Кожемяко предложил Беларуси создать в регионе целлюлозное совместное предприятие.

Губернатор отметил, что в Беларуси выпускаются современные лесозаготовительные комплексы. Эта техника могла бы стать основой для СП.

«Здесь неплохая перспектива, над ней мы будем работать с белорусскими коллегами по созданию здесь какого-то хоть небольшого целлюлозного предприятия, - сказал губернатор. - Оно могло бы выпускать оберточную бумагу, пакеты, одноразовую бумажную посуду. Это позволило бы нас сделать остров экологически чистым. Данное направление нам очень интересно».