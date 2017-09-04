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Путь воинов под бело-красно-белым флагом

  • 4.09.2017, 9:51
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Национальная символика изначально сплотила лучших людей Беларуси.

С самого начало бело-красно-белый флаг сплачивал самых сильных и смелых людей страны. Белорусские патриоты объединялись под ним в разных организациях.

Об этом написал в «Фейсбуке» сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

«Сначала это была Спортивная комиссия Евгения Скочко, потом – «Край», который выделился из МФ и пошел в самостоятельное плавание, затем - КРАМФ (Койдановская Рада Молодого Фронта) Евгения Афнагеля, потом - «Ваяр» Михаила Шеремета», - написал политик.


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