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В российском Екатеринбурге автомобиль с газовыми баллонами протаранил кинотеатр

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  • 4.09.2017, 9:59
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Фото: Яромир Романов/Znak.com

Скрывшегося с места ЧП водителя задержали.

Позже выяснилось, что в автомобиле находилось несколько газовых баллонов и бочка с неизвестной жидкостью.

В Екатеринбурге задержали водителя автомобиля УАЗ, который протаранил здание кинотеатра «Космос». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

— Им оказался мужчина 1978 года рождения, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места аварии, — уточнили в пресс-службе.

Сегодня около шести часов утра по местному времени в российском Екатеринбурге УАЗик протаранил кинотеатр, в результате чего начался пожар. Позже выяснилось, что в машине находилось три газовых баллона и бочка с неизвестной жидкостью.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал.


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