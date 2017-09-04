В российском Екатеринбурге автомобиль с газовыми баллонами протаранил кинотеатр

В российском Екатеринбурге автомобиль с газовыми баллонами протаранил кинотеатр2
- 4.09.2017, 9:59
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Скрывшегося с места ЧП водителя задержали.
Позже выяснилось, что в автомобиле находилось несколько газовых баллонов и бочка с неизвестной жидкостью.
В Екатеринбурге задержали водителя автомобиля УАЗ, который протаранил здание кинотеатра «Космос». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
— Им оказался мужчина 1978 года рождения, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места аварии, — уточнили в пресс-службе.
Сегодня около шести часов утра по местному времени в российском Екатеринбурге УАЗик протаранил кинотеатр, в результате чего начался пожар. Позже выяснилось, что в машине находилось три газовых баллона и бочка с неизвестной жидкостью.
Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал.