Сегодня - день рождения Сократа Яновича 4.09.2017, 10:29

Сократ Янович

Белорусский и польский писатель, председатель белорусской партии в Польше родился в 1936 году в Крынках на Подляшье.

Сократ Янович – известный белорусский писатель, мастер лирических миниатюр, написанных поэтической прозой; один из многолетних лидеров белорусского меньшинства в Польше, автор 30 книг. Писал на белорусском и польском языках, передает «Белсат».

В центре его творчества – национальная проблематика, самосознание белорусов. Дебютировал рассказом в 1956-м в белостокской «Ниве» – газете белорусов Польши. Перевел на польский язык «Витражи» Я. Брыля, пьесу Е. Шабана «Шрамы» для Драматического театра имени Александра Венгерки в Белостоке.

Умер в возрасте 76 лет в своем доме на Подляшье.