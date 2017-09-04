Под Гродно взорвался колодец с питьевой водой 7 4.09.2017, 10:47

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Местный житель почувствовал от колодца странный запах и поднес спичку, чтобы проверить.

Взрыв произошел третьего сентября в деревне Олисевичи Свислочского района Гродненской области. Ожоги получил хозяин дома, во дворе которого находился колодец. Мужчина рассказал обстоятельства необычного происшествия, сообщает «Гродненская правда».

Некоторое время назад он почувствовал от колодезной воды запах бензина. Воду даже приходилось кипятить, чтобы ее можно было пить. В воскресенье, 3 сентября, мужчина решил почистить колодец и тем самым устранить проблему запаха.

Вычерпав около 20−30 ведер воды, поднял наверх пластиковую емкость, напоминающую бак от бензокосилки. А после, как рассказали в областном управлении МЧС, мужчина решил удостовериться, нет ли внизу еще чего-нибудь, и зажег спичку. Она упала вниз, и в колодце произошел взрыв.

Предположительно, загорелись пары легковоспламеняющейся жидкости.

Обстоятельства произошедшего в деревне Олисевичи выясняет следственный комитет. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести.