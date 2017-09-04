закрыть
4 сентября 2017, понедельник, 11:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Гродно взорвался колодец с питьевой водой

7
  • 4.09.2017, 10:47
  • 1,685

Местный житель почувствовал от колодца странный запах и поднес спичку, чтобы проверить.

Взрыв произошел третьего сентября в деревне Олисевичи Свислочского района Гродненской области. Ожоги получил хозяин дома, во дворе которого находился колодец. Мужчина рассказал обстоятельства необычного происшествия, сообщает «Гродненская правда».

Некоторое время назад он почувствовал от колодезной воды запах бензина. Воду даже приходилось кипятить, чтобы ее можно было пить. В воскресенье, 3 сентября, мужчина решил почистить колодец и тем самым устранить проблему запаха.

Вычерпав около 20−30 ведер воды, поднял наверх пластиковую емкость, напоминающую бак от бензокосилки. А после, как рассказали в областном управлении МЧС, мужчина решил удостовериться, нет ли внизу еще чего-нибудь, и зажег спичку. Она упала вниз, и в колодце произошел взрыв.

Предположительно, загорелись пары легковоспламеняющейся жидкости.

Обстоятельства произошедшего в деревне Олисевичи выясняет следственный комитет. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести.


Мнение

Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич


Интервью

Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота