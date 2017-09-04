Меркель и Шульц раскритиковали планы Шредера занять пост в «Роснефти» 3 4.09.2017, 11:11

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Фото: dpa

Решение экс-канцлера занять место в наблюдательном совете «Роснефти» подрывает санкции ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и ее конкурент на выборах в бундестаг, кандидат от социал-демократов Мартин Шульц (Martin Schulz), во время теледебатов в воскресенье, 3 сентября, единогласно осудили планы бывшего главы правительства Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) занять высокий пост в совете директоров российского концерна "Роснефть", сообщает «Немецкая волна».

"Он подрывает санкции, которые ввел Европейский Союз. Это очень прискорбная ситуация", - заявила Меркель. Говоря об ограничительных мерах, она имела в виду, что российская нефтяная компания включена в санкционный список ЕС из-за российской аннексии украинского полуострова Крым.

Мартин Шульц также негативно высказался по поводу решения своего однопартийца не отказываться от вхождения в состав наблюдательного совета "Роснефти". "Это плохо. Я считаю, что Герхард Шрёдер не должен был этого делать", - подчеркнул он.

Ранее Шрёдер объяснил свое стремление войти в руководство "Роснефти" желанием "сделать Германию и Европу энергонезависимыми".

В пятницу, 11 августа, стало известно, что правительство РФ выдвинуло Шрёдера в совет директоров "Роснефти", что вызвало критику со стороны немецких политиков и правозащитников. Позднее агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило, что бывший канцлер может занять пост председателя совета директоров. Его кандидатуру должны утвердить в конце сентября.