У белорусских студентов будут бесплатно брать кровь 45 4.09.2017, 11:19

7,846

К 2020 году Беларусь планирует полностью перейти на безвозмездное донорство крови.

Республиканская акция по пропаганде и развитию добровольного безвозмездного донорства пройдет в вузах и некоторых ссузах Беларуси, передает БелТА.

В учебных заведениях будут работать выездные бригады РНПЦ и областные станции переливания крови. Студентам предложат поучаствовать в развитии безвозмездного донорства крови и ее компонентов. В качестве организатора выступит РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий совместно с управлением по делам молодежи Министерства образования. Мероприятие стартует 1 октября 2017 года и завершится 14 июля 2018-го торжественными мероприятиями, посвященными Всемирному дню донора крови.

Всего к акции планируется привлечь 15 тысяч участников. В РНПЦ совместно с Минским городским центром здоровья будут организованы учебные семинары для волонтеров, которых ознакомят с возможностями для агитации безвозмездного донорства, проведут экскурсии, расскажут, как заготавливается кровь и для каких целей она необходима. Также состоится конкурс на лучшую организацию работы по рекрутированию безвозмездных доноров. Лучшим донорам, учреждениям образования и волонтерским группам вручат призы.

Аналогичная акция по развитию добровольного безвозмездного донорства «У Беларусi добрае сэрца!» проходила в белорусских вузах в прошлом учебном году. Лучшим слоганом для мероприятия был признан «Подари кровь! Спаси чей-то мир!» авторства студента Витебского государственного медицинского университета Дмитрия Гомзы. Тогда в безвозмездной сдаче крови приняли участие более 10 тысяч студентов по всей республике.

Ежедневно в республике используется около 500–600 литров донорской крови, что равно 1,5-2 тысячам доз. В прошлом году безвозмездными были 11 % от всех донаций. По итогам первого полугодия 2017-го эта цифра составила 21,7 %. К 2020 году Беларусь планирует полностью перейти на безвозмездное донорство крови.