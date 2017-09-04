Заявление Министерства обороны Вейшнории

Заявление Министерства обороны Вейшнории9
- 4.09.2017, 11:26
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Вейшнорцы обратились к белорусам.
Официальное обращение Министерства обороны Вейшнории к гражданам Беларуси появилось в интернете:
«Мужики! Белорусы! Над нашей страной вновь нависла угроза. Но враги должны знать: Вейшнория готова защитить Беларусь.
Беларусь и Вейшнория были, есть и будут вместе!
Министерство обороны Вейшнории открывает призывной пункт 8 сентября на Октябрьской площади в Минске. Приходи к 19 часам в камуфляже или в одежде в стиле милитари. Становись в ряды защитников Отечества! Жыве Вейшнория! Жыве Беларусь!»