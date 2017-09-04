Белорусский хакер №1 зарабатывает на кэшбэке и Путине 11 4.09.2017, 11:43

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Сергей Павлович

Сергей Павлович собирается через год стать если не миллиардером, то миллионером.

В 2008-м Сергея Павловича обвинили в краже данных 170 млн кредитных карт американцев. Он был задержан в Беларуси и отсидел здесь за решеткой 10 лет. А сегодня, как утверждает, полностью пересмотрел свои взгляды на мир и понял, что зарабатывать надо лишь честным путем. Чем же сейчас занимается бывший кардер?

«Через год это сделает меня миллионером, но не миллиардером»

– Мой основной бизнес, который веду вместе с партнером, – привлечение клиентов в кэшбэк-сервисы, работающие с интернет-магазинами. Это называется арбитраж трафика: разными способами нагоняю поток посетителей дешевле, чем они впоследствии мне приносят, – рассказал Сергей в интервью Myfin.by.

По его словам, такие кэшбэк-сервисы очень перспективны. Мало кто еще это знает, но с каждой покупки в интернет-магазинах можно возвращать до 40%. Плюс приводить других людей и зарабатывать по 15% от их кэшбэка. Что и делает Павлович.

– Есть интернет-магазины, которые тратят деньги на теле- и радиорекламу, эффект от которой часто трудно оценить, а есть предпочитающие платить кэшбэк-сервисам комиссионные с каждой покупки приведенного ими клиента, – объясняет механизм собеседник.

Например, магазин Adidas платит дискаунтеру 10% с каждой покупки. Сервис оставляет половину себе, а половину возвращает покупателю, стимулируя его покупать в интернет-магазинах не напрямую, а каждый раз через сайт кэшбэк-сервиса.

– Таким образом, в выигрыше все: интернет-магазин, поскольку получил нового лояльного клиента, сам кэшбэк-сервис, поскольку заработал, и покупатель, потому что сэкономил существенную долю своих средств, – раскрывает смысл схемы Сергей.

Павлович в основном работает с secretdiscounter.ru, и рассчитал, что один клиент, приведенный сюда, приносит ему пассивный доход около 2 долларов в год. Привел 10 тысяч клиентов – и у тебя уже 20 тысяч дохода, который будет «капать» все время, пока они совершают покупки на сервисе.

– Через год это сделает меня миллионером, но не миллиардером. Поэтому в настоящее время мы с партнером думаем над еще более совершенной системой e-commerce, а уж будем ее воплощать в сотрудничестве с secretdiscounter.ru либо самостоятельно – вопрос пока открытый... – говорит Сергей.

«Сделали продукт, который не стыдно подарить и президенту»

Второй проект Павловича, Lucky Bucks, – сувенирные доллары и копилки из гипса с портретами Франклина, Трампа и Путина. Бизнес родился случайно: искали подарок другу, работающему в финансовой сфере, посмотрели сувениры в интернете, связанные с деньгами, и не нашли ни одного достойного.

– Год не выпускали продукт на рынок, пока не добились идеального качества: дубовая подставка, фирменный конверт для денег и поздравлений, упаковка из модного крафт-картона... В общем, сделали бренд, за который мне не стыдно, и который можно подарить даже Путину, – говорит Сергей.

Интересно, что в процессе запуска производства сувениров команда пробовала собирать средства на него на двух краудфандинговых платформах: Talaka.by и Planeta.ru. На первой, по словам собеседника, результат был нулевой.

– Я связываю это с тем, что Talaka – все же площадка, «заточенная» больше под Беларусь, под национально-культурные проекты, и если бы я разместил там герб «Пагоня» – результат был бы намного лучше, – размышляет собеседник.

На Planeta сборы идут куда лучше. Но и там, признается он, проект двигать сложно, несмотря на то, что был снят красивый ролик, размещены красивые фото… Это общая проблема всех краудфандинговых платформ: они дают площадку для размещения проекта, но не гарантируют трафик, всех посетителей приходится привлекать самому, считает Павлович.

– Поэтому я разочаровался в краудфандинге: слишком много затрат времени и денег на работу с СМИ и привлечение посетителей. С тем же успехом проект можно разместить на собственном сайте и собирать на него деньги прямо у себя, не платя комиссии краудфандинговым платформам, – поясняет Сергей.

Он добавляет, что проект с сувенирами они с партнером, конечно, не считают чем-то серьезным, воспринимая его больше как хобби. Но все же, как минимум, пиара он добавляет. Долларами с Трампом и Путиным заинтересовались многие СМИ, сделавшие по этому поводу репортажи.

«Приходилось выгребать мелочь из копилки, чтобы купить еды»

– Вас удивит, но мое кардерское прошлое сильно помогает мне в ведении бизнеса. Ведь кардинг – очень разнонаправленное направление интернет-криминала: ты немного хакер, немного спамер, немного торговец чужими данными, немного «социальный инженер» и немного предприниматель, – говорит Павлович.

Как рассказывает Сергей, в Беларуси он сейчас бывает, но время старается проводить и заниматься бизнесом за рубежом. Объясняет, что здесь до сих пор возникают вопросы, связанные с прошлым. «Чуть что случилось в стране – сразу виноват Павлович», – жалуется бывший кардер.

– Кто-то обналичил большую сумму через «алкаша», учившегося в моей школе и которого я даже не знаю, – так тоже я один из подозреваемых. Ребята, да успокойтесь вы наконец! Я занимаюсь только легальным бизнесом, я отсидел 10 лет не для того, чтобы туда возвращаться, – уверяет собеседник.

Тем более что сейчас зарабатывать легально можно куда больше, времена изменились, объясняет он. Да, как признается, за эти два года после освобождения были трудные времена, приходилось даже выгребать мелочь из копилки, чтобы купить себе еды.

– Но это не заставило меня вернуться к криминалу. За пару последних лет я случайно убил комара – и то до сих пор жалею. Какой уж тут криминал, – эмоционально говорит Сергей.

Павлович утверждает, что пока находился за решеткой, прочитал множество книг по бизнесу и философии, которые изменили его мировоззрение. Деньги – это благо, они дают свободу и возможность раскрыть свой потенциал и таланты. Но это все-таки не главное.

– Бизнес для меня – лишь ступенька на пути. А хочу я заниматься тем, что уменьшать количество зла в мире, искоренять предрассудки и просвещать людей. И достичь этого можно только с помощью интернета и лидеров мнений. Долгое время я использовал интернет во вред, сейчас же осознал всю его мощь, которую нужно направить во благо, – отмечает он.