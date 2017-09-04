Хацкевич: В чемпионате Беларуси нет футболистов для национальной сборной 14 4.09.2017, 11:32

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Александр Хацкевич

Фото: EPA

Бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу прокомментировал «успехи» национальной сборной.

Бывший главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич прокомментировал ее очередные поражения (от Люксембурга — 0:1 и от шведов — 0:4). Он был отправлен в отставку в конце прошлого года, сейчас тренирует киевское "Динамо", пишет Еврорадио.

"Меня на родине не воспринимали, потому что я говорил: в чемпионате Беларуси нет футболистов для национальной сборной", — сказал Хацкевич в интервью телеканалу "2+2". Он вспомнил, что ему предлагали обратить внимание на игроков "Крумкачоў". "Знаете, уровень сборной, — говорит Хацкевич. — И придёт парень, который три года назад работал на рынке... А мне люди советовали, что надо брать игроков из белорусского высшей лиги. Да, есть БАТЭ, минское "Динамо" и "Шахтёр", но остальное... В Беларуси нет ни чемпионата, ни футболистов, которые могут играть в национальной команде".