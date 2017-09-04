Синоптики рассказали о погоде на неделю 1 4.09.2017, 11:56

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Рабочая неделя будет холодной и дождливой.

Но в выходные потеплеет — в некоторых районах температура воздуха повысится до +27 °С. Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

5 сентября, во вторник, погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с севера Украины на территорию нашей страны. На большей части территории дожди, ночью и утром во многих районах, днем местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности. Температура воздуха существенно понизится и уже составит в течение суток +10…16 °С, днем по югу до +18 °С.

Далее погоду будут формировать атмосферные фронты и холодные, влажные воздушные массы северных широт.

В среду, 6 сентября, на большей части территории Беларуси дожди. Температура ночью +6…12 °С, днем +10…16 °С.

7 сентября, в четверг, ночью преимущественно по северо-востоку, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Температура ночью +5…11 °С, днем +10…17 °С.

В пятницу, 8 сентября, на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью +6…12 °С, днем +12…19 °С.

В выходные потеплеет: 9 сентября, в субботу, погоду будет определять поле повышенного давления, и в страну устремится более теплый воздух из Центральной Европы. В отдельных районах Беларуси кратковременные дожди, ночью и утром туман. Температура ночью +6…11 °С, по западу до +13 °С; днем +15…21 °С, по югу +22…24 °С.

10 сентября, в воскресенье, Беларусь будет находиться в теплом секторе от циклона с центром над Швецией, потеплеет еще больше, но без дождей не обойдется. Ночью в отдельных районах, преимущественно по северо-западу, днем на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. Местами грозы. Температура ночью +10…16 °С, днем +18…24 °С, по югу до +27 °С.