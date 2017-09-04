В Бресте появилось «народное ополчение» против контролеров 51 4.09.2017, 12:09

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Гражданская инициатива появилась в интернете.

В итоге недополучает средств городской бюджет, уверены в горисполкоме. На недавнем совещании, где среди прочих рассматривался вопрос оплаты за проезд в городском общественном транспорте, был поднят данный вопрос, пишет «Вечерний Брест».

В последнее время в Бресте упала выручка от реализации проездных талончиков и билетов. Почему? Судя по всему, люди меньше ездить не стали. Каждый ежедневно добирается с работы и на работу. Однако соответствующие службы обратили внимание на группу в соцсетях, где предупреждают об «опасности» контролеров-ревизоров. Ныне она насчитывает 27,8 тысячи человек. «Люди, плиз, где контра? - заранее спасибо», «МОПРА, в сторону Востока, сидят в «Газели», «облбольница-завод - чисто», «На «Брестских дивизий» стоят», «Сели на химзаводе, в 38-м едут» - подобная «шпионская» переписка ведется постоянно. Особенно в часы пик - утром и вечером. Делать сегодня это не сложно. Почти у каждого в кармане телефон с Интернетом.

«Если человек «недоплатил», соответственно не будут ремонтироваться дороги, недополучит средств медицина и образование, другая социальная инфраструктура нашего города, - прокомментировал сложившуюся ситуацию первый зампред Брестского горисполкома Вадим Кравчук. - Также потребуются соответствующие дотации для автобусного и троллейбусного парков.

Городское руководство и соответствующие службы намерены бороться с таким злом. В этой связи недавно рассматривался вопрос увеличения штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Но, видимо, только таким способом проблему не решить.