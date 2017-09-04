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70-летний поляк в третий раз пересек Атлантику на байдарке

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  • 4.09.2017, 12:18
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Плавание началось 16 мая в заливе Бэрнигет в американском штате Нью-Джерси.

70-летний поляк Александр Доба (Alexander Doba) пересек Атлантический океан на семиметровой байдарке. Об этом сообщает издание Metro (перевод – lenta.ru).

В воскресенье, 3 сентября, он достиг финального пункта своего маршрута — французского города Ле-Конке. Плавание началось 16 мая в заливе Бэрнигет в американском штате Нью-Джерси.

17 июня стало известно, что у байдарки погнулся руль, однако Добе удалось устранить повреждение и продолжить путь.

В 2010 году Доба стал первым человеком, который в одиночку пересек Атлантический океан на байдарке. В 2013 году он вновь переплыл океан и установил рекорд на самое большое расстояние, пройденное на байдарке по открытому водоему.

В декабре 2016 года сообщалось о британском полицейском, который пытался пересечь Атлантический океан вплавь. Из-за медуз, сильных волн и рыбы, которая забралась ему в ухо, он плыл медленнее запланированного и через несколько дней прервал попытку.


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