«Путин бы еще долго говорил, но тут примчались санитары»4
- 4.09.2017, 12:34
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«Реактор» внутри русского народа давно угас.
Об этом в «Фейсбуке» написал российский оппозиционный политик Игорь Эйдман.
«По мотивам последних выступлений Путина перед молодежью.
Наш народ давно страдает «аппассионарностью» - это болезнь такая нехорошая, от нее еще то ли Шуберт, то ли Бетховен умерли.
А ядерный реактор внутри нас был, но взорвался, как в Чернобыле, и отравляет теперь радиоактивными отходами Европу и США. Но это нам только на руку, как вы понимаете. И совсем неплохо, что у нас своих мозгов нет. Вместо них мы изобретем искусственный интеллект и тогда точно станем властелинами мира.
Он бы еще долго говорил, но тут примчались санитары», - написал политик.
Напомним, что на открытом уроке 1 сентября в Ярославле Путин заявил о том, что внутри россиян есть «ядерный реактор», который толкает страну вперед.