закрыть
4 сентября 2017, понедельник, 15:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Путин бы еще долго говорил, но тут примчались санитары»

4
  • 4.09.2017, 12:34
  • 6,011
Игорь Эйдман

«Реактор» внутри русского народа давно угас.

Об этом в «Фейсбуке» написал российский оппозиционный политик Игорь Эйдман.

«По мотивам последних выступлений Путина перед молодежью.

Наш народ давно страдает «аппассионарностью» - это болезнь такая нехорошая, от нее еще то ли Шуберт, то ли Бетховен умерли.

А ядерный реактор внутри нас был, но взорвался, как в Чернобыле, и отравляет теперь радиоактивными отходами Европу и США. Но это нам только на руку, как вы понимаете. И совсем неплохо, что у нас своих мозгов нет. Вместо них мы изобретем искусственный интеллект и тогда точно станем властелинами мира.

Он бы еще долго говорил, но тут примчались санитары», - написал политик.

Напомним, что на открытом уроке 1 сентября в Ярославле Путин заявил о том, что внутри россиян есть «ядерный реактор», который толкает страну вперед.


Мнение

Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич


Интервью

Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота