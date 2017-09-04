Гомельских предпринимателей заставят собирать картон и бумагу 3 4.09.2017, 12:40

3,123

Гомелю доведено задание по сбору более 22,4 тысяч тонн макулатуры.

В первом полугодии объем заготовок вторичных материальных ресурсов (ВМР) гомельскими предприятиями жилищно-коммунального хозяйства составил 28 тыс. тонн, пишет сайт «Сильные новости».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 20%. — Успешно в системе раздельного сбора отходов работает гомельский Экспериментальный сортировочно-биомеханический завод бытовых вторичных ресурсов. Здесь, например, с начала года обеспечено извлечение порядка 44% ВМР, — рассказал начальник отдела ЖКХ горисполкома Дмитрий Романюк. С целью распространения практики раздельного сбора мусора в Гомеле запланировано установить более 150 контейнеров. Уже установлено около половины. По мнению начальника отдела, особое внимание необходимо уделять сортировке бытовых отходов на начальном этапе их образования, то есть прямо в квартирах. Он также обратил внимание, что в 2017 году Гомелю доведено задание по сбору более 22,4 тыс. тонн макулатуры. К этому процессу будут привлечены индивидуальные предприниматели