Самолеты ВВС США и Украины пролетят на Беларусью 4 4.09.2017, 12:53

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Контрольный полет произойдет с 4 по 8 сентября.

Миссия США и Украины проведет наблюдательный полет над территорией Беларуси и России, сообщили в министерстве обороны Беларуси в понедельник.

"С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации", - проинформировали в Минобороны Беларуси.

Там отметили, что целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».