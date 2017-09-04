Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка 6 4.09.2017, 12:55

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Официальное сообщение появилось в твиттере Кенсингтонского дворца.

Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Пресс-релиз опубликован в официальном твиттере.

«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады объявить, что ожидают третьего ребенка», — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 сентября 2017 г.

Уточняется, что Кейт, как и в предыдущие беременности, страдает от токсикоза, поэтому больше не будет участвовать в официальных мероприятиях.

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 сентября 2017 г.

Сыну Кейт и Уильяма принцу Джорджу 4 года, а дочери принцессе Шарлотте 2 года.