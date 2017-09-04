«Сажали картошку, а вырос рапс» 1 4.09.2017, 13:11

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Сельчанам под Брестом придется платить еще и за то, что рапс на их поле уничтожил «второй хлеб».

Скоро копать картошку, а в Чернавчицах под Брестом - все в недоумении. На людских «сотках» вместо «бульбы» вырос… рапс. Причем «ростом» в пояс, и не пощадила напасть никого: ни тех, кто рьяно пропалывал огороды, ни тех, кто отлынивал. Что это за метаморфоза в отдельно взятом хозяйстве (или может случиться в любом месте) – выяснял журналист «Вечерки».

Да еще за все это надо платить. Разве может быть такое?

- Платить за что? За то, что рапс уничтожил наш картофель? – эмоционально вопрошал один из работников сельхозпредприятия. - На дворе XXI век - это недопустимо! Я думаю, это делается для того, чтобы картофелем, то есть нашим трудом, вывести рапс и посеять там озимые зерновые или еще что-нибудь. Справедливо ли?

Люди в агрогородке недоумевают: все знали, что на этом поле раньше рос рапс. Его убрали, но семена все равно остались в земле. И именно здесь «нарезали» людям участки для картофеля. Причем ситуация такая, говорят, не первый год.

Сейчас на «сотках» стена рапса, и… все. Пытаюсь выяснить, есть ли там, в «кустах», урожай? Те самые клубни, которые скоро надо копать и заготавливать на зиму. Эмоциональные сельчане говорят, что окончательно это станет ясно только тогда, когда они выкопают огород. А может, зря будут стараться?

За разъяснениями обращаюсь в ОАО «Чернавчицы». Директор Иван Бурда знает проблему и возмущается, когда его «ни за что» «припирают к стенке».

- Что тут пояснять? – говорит руководитель с 20-летним стажем. – По последним данным, семена рапса сохраняются в земле более 30 лет… Когда летом обрабатывали эти участки колхозной техникой, рапса вроде бы и не было. А как посохла картофельная ботва, он и погнал в рост… Действительно, такая ситуация. Это новость, что ли?..

Для нас, в общем-то, да. Но Иван Владимирович сетует, что сельчане сейчас ничего вручную делать не хотят. Тем не менее, председатель распорядился, чтобы на днях на «людские» участки направили «колхозную технику». И она собьет-скосит весь этот рапсовый «лес». За четыре-пять дней должны справиться.

За лето хозяйство делает для своих работников и пенсионеров три обработки картофельных плантаций. Берет плату, но она не такая высокая, уверен Иван Бурда. А в целом урожай второго хлеба в Чернавчицах ожидают хороший.

- Рапс этот никакого вреда картошке не причинил! Он начал расти, когда урожай клубней окончательно был сформирован! – еще раз напоследок подчеркнул глава сельхозпредприятия. – И вообще, мы никогда не нарушаем севооборот.

Профилактическая мера?

Что и говорить, ситуация спорная. На первый взгляд, хочется защитить крестьян от неурожая и «произвола». С таким дилетантским, но важным вопросом обратился к ученым и агрономам-практикам. И вот что удалось выяснить.

Рапс – культура-однолетник. Семена вызревают и частично попадают в почву (убрать до зернышка, наверное, невозможно). На следующий год сохраняется отличная всхожесть. Рапс снова прорастает, цветет, «плодоносит» и роняет семена в землю. Но самое интересное, что это полезно для… картофельных «палеткаў»! – говорят ученые. Хотя бы по той причине, что самая большая угроза для нашей картошки – проволочник. Болезнь, когда личинки жуков-щелкунов точат-поражают клубни. Рапс же защищает от этой хвори, благодаря своей корневой системе. Особенно это актуально для песчаных почв. Но, говорят, проволочник «зверствует» еще и потому, что на одном месте картофель выращивают из года в год. Севооборот же необходим. Ну а такой предшественник для картошки, как рапс, - вообще замечательно!

Кроме того, рапс легко удалять: корневище у него не такое разветвленное, как, например, у злаков или сорняков. Рапс не высасывает питательные вещества и влагу из почвы, не мешает картошке расти. Все, что нужно сделать – это его скосить. И, как говорится, все дела. Никаких гербицидов применять не нужно.

В общем, люди не должны переживать, заверили нас все, включая ученых Полесского аграрно-экологического института. Получается, совсем не страшно, что вместе с картошкой в одном месте выросло целое «рапсовое поле»?.. Вот только с кошением рапса, говорят, затягивать не стоит. Важно, чтобы «вредитель» снова не перецвел и не выбросил в почву определенную порцию семян. Тогда на следующий год придется пожинать очередные «плоды»…