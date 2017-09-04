Владимир Кийко: 8 сентября — это великий день 1 4.09.2017, 13:14

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Патриотично настроенные белорусы уже долгое время считают 8 сентября важнейшим праздником.

Об этом сайту Charter97.org заявил представитель Белорусского Национального Конгресса в Витебске Владимир Кийко. Политик ответил на вопросы, касающиеся начала российско-белорусских военных учений «Запад-2017».

- До официального начала учений «Запад-2017» остаются считанные дни. В чем, по вашему мнению, их опасность для Беларуси?

- Сама опасность приближающихся учений заключается в том, что после их окончания, часть российских войск может остаться на территории Беларуси на официальной основе. Тем более, что об этом постоянно заявляют российские политики и средства массовой информации.

- Многие говорят, что учения могут закончиться тихой оккупацией Беларуси...

- На мой взгляд, есть довольно-таки большая вероятность развития событий по такому сценарию. Однозначно, белорусы должны ему противостоять и сопротивляться, стараться повлиять на ситуацию. Ведь угроза со стороны этих учений для нашей страны действительно огромная.

- На ваш взгляд, как противостоять таким планам восточного соседа-агрессора?

- Мне кажется, что основная возможность — это информировать граждан. К сожалению, есть люди, которые не ощущают опасности учений, думают, что все так и должно быть, якобы само «рассосется». Белорусы должны осознать, что могут оказаться на оккупированной территории, наша страна может повторить судьбу Донбасса. Я считаю, что для снижения вероятность развития такого сюжета, нужно, как можно больше, об этом говорить, писать в независимых СМИ. Мы не должны молчать, а высказывать свою позицию.

Например, 8 сентября в Минске пройдет Акция предупреждения. Чем больше на акцию выйдет людей, тем меньше будет вероятность того, что Россия сможет оккупировать нашу страну. РФ должна увидеть, что есть очень много людей, которые недовольны проведением учений «Запад-2017» и будет противостоять. Нас нельзя взять голыми руками.

- Что лично для вас означает дата 8 сентября?

- Это важный неофициальный военный праздник, потому что 8 сентября 1514 года наши предки разбили московскую армию под Орше.

Многие патриотично настроенные белорусы уже долгое время считают 8 сентября важным праздником.

На мой взгляд, давно пора сделать 8 сентября Днем защитника отечества вместо 23 февраля.

Так совпало, что как-раз в эти сентябрьские дни будут проходить российско-белорусских военные учения и Акция предупреждения. Считаю, что в акции должны принять участие все, кого волнует ситуация в Беларуси.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».