Лидские строители остановили движение трамваев в Минске 5 4.09.2017, 13:37

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Трамваи временно перестали ходить из Зеленого Луга в центр города.

Сегодня в Минске временно перестали ходить трамваи от Зеленого Луга до площади Якуба Коласа. О причинах произошедшего сообщает «Минскэнерго».

В ночь с 3 на 4 сентября на одной из линий трамвайных путей из-за дождя просел грунт. Это произошло на участке, где с мая 2016-го реконструируют тепломагистраль. Генеральным подрядчиком, выполняющим работы по реконструкции участка тепломагистрали № 29, является ЗАО «СМУ № 7 г. Лида».

В результате движение трамваев от Зеленого Луга в сторону площади Якуба Коласа временно прекращено. Организованы дополнительные автобусы.

Со стороны «Минскэнерго» в максимально короткие сроки будут приняты меры для устранения причин и восстановления нормального движения транспорта. Энергетики приносят извинения за временные неудобства.