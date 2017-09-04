Даля Грибаускайте: «Ультиматумы» Путина уже никто не слушает 6 4.09.2017, 13:59

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Даля Грибаускайте

Президент Литвы рассказала, как на первой встречи с Путиным получила список требований.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном интервью delfi.lt заявила, что Литва готова поддерживать равные отношения со всеми своими соседями, однако уже после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным президент получила список требований, которые должна выполнить Литва.

«С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и т.д. Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения», - сказала президент Литвы.

- Что касается России: вы когда-то назвали ее террористическим государством - не забираете ли вы свои слова обратно, поскольку Литва все еще поддерживает дипломатические отношения с Россией? Довелось ли вам услышать частную или публичную реакцию на эту тему или вообще в вопросе отношений с Россией?

- С самого первого срока полномочий я всегда говорила, что мы готовы сотрудничать и дружить со всеми соседями, но на равных основаниях. Только в том случае, если это будут взаимно уважительные отношения. С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, обязательно сотрудничать с ними и т. д. Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения.

Пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной. Пока Россия, и особенно нынешняя Россия, не поймет, что все страны в первую очередь независимы, с их государственностью, какими бы большими или маленькими они ни были, что со всеми странами нужно сотрудничать с уважением, отношения будут сложными. Особенно, если она все еще в состоянии бороться, отторгать территории, действовать агрессивно, вмешиваться в политическую ситуацию или выборы в других странах, эта страна, несомненно, будет всегда рассматриваться как агрессор.

- Озвучивала ли повторно Россия список своих ультиматумов и пожеланий?

- Так никто больше особо и не слушает эти ультиматумы.

- Как ограничить негативное влияние России на Литву, на наш регион, на Европейский Союз?

- Мы, страны Балтии, уже усилили сопротивляемость этому влиянию, особенно Литва и Польша. И это очень заметно. Мы построили свой терминал для сжиженного газа, стали энергетически и экономически независимыми, и мы стремимся продолжать синхронизацию с континентальной Европой. Таким образом, экономически - не только политически, что мы сделали 27 лет назад - мы стали более сильными и более независимыми, и поэтому мы можем говорить и сотрудничать с Россией, не опасаясь, не дрожа, не дожидаясь каких-либо санкций, закрытий или блокад.

Это дает нам много сил и уверенности, мир видит это, и мир больше общается с нами, больше нам помогает и доверяет. Доверяет и слышит, что мы говорим, в том числе и наше мнение о наших соседях. Мы не отрицаем необходимости диалога с нашими соседями, мы открыты, но только на основе взаимного уважения и равноправных отношений. И ни в коем случае не должно быть какого-либо диктата и навязанных условий.

- А как вы думаете, в других крупных европейских странах, скажем, в Италии, Франции, существует больше понимания относительно России?

- Еще недостаточно. Хотя, конечно, чем дальше от границы (с Россией), тем меньше понимания, потому что всегда легче общаться со страной, с которой нет границ, потому что не было никаких исторических перипетий. Но, конечно, после крымской оккупации в странах ЕС изменилось понимание действий России, все также видят продолжающуюся войну на востоке Украины, действия в Сирии и сценарий учений «Запад», который мы пытаемся публично публиковать. Несомненно, понимание, особенно в странах НАТО, полностью изменилось, и примером этому является развертывание здесь батальонов НАТО. В Литве в них задействованы 9 стран, в регионе (4 странах) - 23. 23 страны из 28 находятся прямо здесь, чтобы помочь нам справиться с потенциальными угрозами и препятствовать желанию наших соседей действовать агрессивно.