Фотофакт: В Минске продают батарейки в рассрочку 12 4.09.2017, 14:04

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Пальчиковую батарейку Smartbuy можно оформить в рассрочку на год за 10 копеек в месяц.

Минчанин зашел в офис МТС и удивился щедрому предложению. На ценниках возле батареек висит информация о рассрочке. Так, пальчиковую батарейку Smartbuy можно оформить в рассрочку на год за 10 копеек в месяц. Реальность оказалась не столь удивительна, пишет Onliner.by.

Игорь, поделившийся фото в соцсетях, признался, что не стал покупать батарейки.

Как рассказали в компании МТС, предложение по рассрочке на аксессуары действует только при покупке телефона.

— Клиент приобретает мобильный телефон в рассрочку. Часто к нему нужен чехол, защитный экран. Или батарейки для дополнительного оборудования. Отдельно купить батарейку или защитную пленку с рассрочкой на год не получится.