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Владимир Некляев опубликовал текст Присяги свободы на 8 сентября

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  • 4.09.2017, 14:10
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Владимир Некляев

Белорусы примут присягу на Акции предупреждения.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев опубликовал в «Фейсбуке» Присягу свободы, которая будет принята на акции 8 сентября.

Напомним, Акция предупреждения пройдет в День белорусского воинской славы в Минске. Организаторы акции хотят увековечить память белорусских партизан и солдат, павших в борьбе с захватчиками.

Сайт Сharter97.org приводит текст присяги:

Тыя, хто збіраецца прыйсці 8 верасня на Акцыю Папярэджання і прыняць Прысягу Свабодзе, просяць апублікаваць тэкст Прысягі. Калі ласка.

Я, патрыёт Беларусі,

клянуся!:

змагацца за свабоду і незалежнасць маёй краіны;

клянуся!:

берагчы Беларусь у сэрцы маім,

бараніць яе ад любога ворага;

клянуся!:

быць верным Беларусі,

ніколі не здрадзіць маім сябрам,

якія змагаюцца за вольную Айчыну.

Жыве Беларусь!


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