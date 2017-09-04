Владимир Некляев опубликовал текст Присяги свободы на 8 сентября

Владимир Некляев опубликовал текст Присяги свободы на 8 сентября2
- 4.09.2017, 14:10
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Белорусы примут присягу на Акции предупреждения.
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев опубликовал в «Фейсбуке» Присягу свободы, которая будет принята на акции 8 сентября.
Напомним, Акция предупреждения пройдет в День белорусского воинской славы в Минске. Организаторы акции хотят увековечить память белорусских партизан и солдат, павших в борьбе с захватчиками.
Сайт Сharter97.org приводит текст присяги:
Тыя, хто збіраецца прыйсці 8 верасня на Акцыю Папярэджання і прыняць Прысягу Свабодзе, просяць апублікаваць тэкст Прысягі. Калі ласка.
Я, патрыёт Беларусі,
клянуся!:
змагацца за свабоду і незалежнасць маёй краіны;
клянуся!:
берагчы Беларусь у сэрцы маім,
бараніць яе ад любога ворага;
клянуся!:
быць верным Беларусі,
ніколі не здрадзіць маім сябрам,
якія змагаюцца за вольную Айчыну.
Жыве Беларусь!