Анатолий Павлов: Академия МВД до университета сильно не дотягивает

Анатолий Павлов: Академия МВД до университета сильно не дотягивает4
- 4.09.2017, 14:21
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Будущим «театралам» Балабаы ни к чему менять вывеску.
Начальник Академии МВД генерал-майор милиции Владимир Бачила считает, что вуз, которым он руководит, давно соответствует статусу университета.
Экс-проректор Белгосуниверситета, кандидат химических наук Анатолий Павлов в комментарии belaruspartisan.org заявил, что милицейской академии пока рано вешать университетскую вывеску.
«На Западе в некоторые университеты вообще просто записывают, - приводит примеры экс-проректор Белгосуниверситета. - Хочешь и можешь учиться – дерзай!
На самом деле, когда ректоры вузов стали ездить за границу, им приходилось объяснять, что институт в Беларуси – это довольно высокий статус учебного заведения, хотя, например, в той же Франции институт – это лаборатория. В том числе и поэтому у нас в свое время начали массово переходить из институтов в университеты.
Однако до недавнего времени единственный университет, который строго соответствовал всем критериям – это был БГУ. Один из главных критериев для университета – количество студентов. Их должно быть больше 10 тысяч.
Второй показатель -- соотношение числа студентов и профессорско-преподавательствого состава, докторов наук.
Еще один критерий – количество научной учебной литературы в библиотеке. Этому критерию не все придают должное значение.
Был в свое время большой скандал, когда ректор пединститута дал команду внести в библиотеку кандидатские и докторские диссертации, чтобы показать, что научных трудов в библиотеке хвататет. И был большой скандал.
Поэтому я сомневаюсь, что в Академии МВД наберутся необходимые около 3 миллионов экземпляров научной учебной литературы.
Обязательно в университете должна быть научно-исследовательская база. Есть ли она в Академии МВД?
В классическом университете обязательно должен быть также медицинский и юридичекий факультеты. В свое время в БГУ медицинский факультет был, но его при министре здравоохранения Людмиле Постоялко закрыли.
Поэтому Академии МВД, на мой взгляд, еще рановато в университеты... Хотя я не сомневаюсь, что в ближайшее время ее переименуют! А впишется ли милицейский университет в Болонский процесс? Лично я в этом сильно сомневаюсь».