Почему бурые медведи идут из России в Беларусь? 11 4.09.2017, 14:30

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Что нужно при встрече с косолапым хищником.

Витебский регион переживает нашествие косолапых, которые, говорят, специалисты пришли в белорусские леса из России.

Звери в приграничье появились не случайно, уйти к соседям их заставили лесные пожары. Оставаться в родных пенатах оказалось для косолапых делом небезопасным. Да и еды на родине для них не осталось. Потому пришлось осваивать новые территории, пишет greenbelarus.info.

Разумеется, незваные гости взбудоражили местных жителей. Сначала тревогу забили владельцы пасек рядом с Суражскими лесами, которые российские мишки стали регулярно опустошать. Затем - жители близлежащих деревень.

Ульи тут же обнесли колючей проволокой, а вокруг сельских домов местные развесили импровизированную сигнализацию - пустые жестяные банки. По данным СМИ, если раньше в местных лесах фотоловушки Сурожского лесхоза фиксировали одного медведя, то сейчас - минимум 35.

Впрочем, некоторые эксперты сомневаются, что медведей стало больше. Считая, что люди просто стали чаще с ними встречаться. Причина - холодное лето и неурожай ягод в лесу.

Кандидат биологических наук Ирины Соловей отмечает, что у медведей сейчас наступил не агрессивный, а «нажировочный» период. То есть косолапые ищут яблоки, овес, травы, муравьев, чтобы набрать вес перед тем, как лечь в спячку.

— Очень агрессивными бывают самки с детенышами, а зимой шатуны в поисках пищи — особи, которые не смогли уйти в спячку. И в период гона, то есть спаривания (июнь-июль). - говорит эксперт.

Агрессивными могут оказаться и те хищники, которые уже встречались с людьми и имеют негативные опыт. При встрече с такими особями понять их настрой можно по стойке на всех четырех лапах, взгляду в упор и прижатым ушам, говорят специалисты.

— Если встреч с людьми не было, медведь не ранен и не шатун, то есть варианты. Может быстро уйти. А если молодой и любопытный — подойти обнюхать. В этом случае можно показать, что вы «большой», и поднять руки или куртку над головой. Если от вас пахнет едой, то лучше снять рюкзак с продуктами и бросить мишке, чтобы он его разбирал. А самому тихо бочком уходить. Убегать, поворачиваться спиной ни в коем случае нельзя! — советует Ирина Соловей.

Бурый медведь занесен в Красную книгу, а значит, охота на него в Беларуси запрещена. Впрочем, это не останавливает браконьеров.