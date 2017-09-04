Cемья похищенного в Беларуси украинца пожаловалась в ООН и Евросоюз 4.09.2017, 14:37

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Павел Гриб

Отец Павла Гриба требует от РФ предоставить сведения о месте пребывании сына.

Семья пропавшего гражданина Украины Павла Гриба обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и намерена обратиться ко всему международному сообществу, заявила его сестра Ольга Гриб, пишет telegraf.com.ua.

"Также мы обратились в европейские институции, в частности, в Европейский суд по правам человека. К ним было подано ходатайство в порядке правила 39 о нарушении Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", - сказала она на брифинге в понедельник.

О.Гриб отметила, что в отношении ее брата имеет место нарушение базовых прав и свобод: право на жизнь, достоинство, свободу деятельности и выражение своих взглядов.

Также семья обратилась к Международному комитету Красного Креста, а во вторник намерены обратиться ко всему международному сообществу, в частности, странам-соседям, ООН, ОБСЕ.

Адвокат Евгения Закревская уточнила, что в субботу семья обратилась в ЕСПЧ с целью применения срочных мер в порядке правила 39 (предварительные судебные меры), когда ЕСПЧ указывает сторонам на предварительные меры, которые, по мнению палаты, следует принять в интересах сторон или надлежащего осуществления проводимого расследования.

"Мы считаем, что Российская Федерация нарушает такие права Павла Гриба, как право на свободу, право на неприменение пыток и имеется угроза его жизни, есть прямая угроза его жизни", - сказала адвокат.

Она подчеркнула, что состояние здоровья П.Гриба крайне сложное и есть угроза развития внутреннего кровотечения и смерти.

Отец пропавшего Игорь Гриб зачитал требования семьи к России: предоставить семье и адвокату исчерпывающую информацию о месте пребывания Павла, обвинения, которые ему выдвинуты, состоянии здоровья, а также обеспечить ему доступ к лечению, консулу Украины и независимому адвокату.

Беларусь семья призывает обеспечить надлежащее расследование исчезновения П.Гриба, обеспечить сотрудничество с украинскими правоохранителями, предоставить им необходимые материалы.

От Украины семья требует обеспечить расследование исчезновения, требовать от России доступа к П.Грибу консула или Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.