Кастусь Езовитов: Булак-Балахович считает себя белорусом 4.09.2017, 14:49

В архивах нашли уникальные документы о создании белорусской армии.

Одними из основных аргументов против признания Белорусского Народной Республики первым независимым белорусским государством в новейшей истории критики считают то, что БНР якобы не была признана ни одним государством и не имела армии.

Однако убедиться в обратном можно ознакомившись с одним интересным документом - допросом Константина Езовитова - участником Рады БНР, который в 1919-1920 годах был руководителем военно-дипломатической миссии БНР в Латвии и Эстонии.

Допрос проводился в Минске 19 февраля 1946 года помощником начальника Следчасти НКГБ БССР майором Бабаевским. Хотя длился этот допрос менее трех часов, из него можно узнать, насколько активным было первое белорусское правительство и сам Езовитов.

Осенью 1918 года Рада БНР обратила внимание на Станислава Булак-Балаховича. Установление контакта было невозможным из-за отсутствие белорусского представительства в Эстонии. Кроме того, немецкие оккупационные власти не соглашались на организацию белорусской армии.

Через год, 18 октября 1919 года, шеф Белорусской военно-дипломатической миссии в Латвии и Эстонии полковник Константин Езовитов установил контакт с Балаховичем. 14 ноября 1919 Балахович подал официальную декларацию о белорусском гражданстве и принятии его на белорусский службу.

Отряд получил официальное название «Отдельный отряд войск БНР в Балтии». Балахович получил от Клавдия Дуж-Душевского и Константина Езовитова белорусский форму, печати и штамп Отдельного отряда.

Документ опубликовало «Радыё Рацыя» по найденному Дмитрием Дроздом в архиве КГБ оригиналу:

В Ы П И С К А из копии протокола допроса арестованного ЕЗОВИТОВА Константина Борисовича от 19 февраля 1946 года

ВОПРОС: На предыдущих допросах вы показали, что совместно с белогвардейским генералом Булак-Балаховичем организовали белорусские националистические формирования. Расскажите, когда и по заданию кого вы установили связь с генералом Булак-Балаховичем.

ОТВЕТ: С генералом Булак-Балаховичем я впервые познакомился и установил связь в ноябре 1919 года по поручению правительства „Белорусской народной республики”, тогда уже находившегося в эмиграции в Берлине и пригласил его на службу БНР. Встреча наша произошла во время так называемой конференции Балтийских стран в гор. Юрьев, решавшей вопрос о своей национальной независимости и борьбе с Советской Россией. В то время Булак-Балахович командовал отрядом, который входил в состав армии генерала Юденича и действовал на южном берегу Финского залива.

ВОПРОС: Когда состоялся переход отряда Булак-Балаховича в распоряжение БНР?

ОТВЕТ: Вскоре же после указанной нашей встречи в г. Юрьеве для окончательного приёма отряда Булак-Балаховича в Эстонию прибыл чрезвычайный посол правительства БНР инженер ДУЖ-ДУШЕВСКИЙ, с которым мы оформили переход Булак-Балаховича на службу БНР, на службу Белорусского правительства. Булак-Балахович это предложение принял, причем заявил, что он считает себя белоруссом и готов служить Белорусской Народной Республике. Ответ Булак-Балаховича я сообщил своему правительству.

ВОПРОС: Когда состоялся переход отряда Булак-Балаховича в распоряжение правительства БНР?

ОТВЕТ: Вскоре же после указанной нашей встречи в гор. Юрьеве. Для окончательного приема отряда Булак-Балаховича в Эстонию прибыл чрезвычайные посол правительства БНР инженер Клавдий Дуж-Душевский, с которым мы оформили переход Булак-Балаховича на службу БНР. Генерал ЮДЕНИЧ, имевший неприязненные отношения к Булак-Балаховичу, не возражал против его личного перехода на службу — БНР, но отряд, который состоял из конного полка, пехоты и полка артиллерии, из состава своей армии не выпускал. И только после того, как Булак-Балахович захватил Юденича и его штат и арестовал, Юденич согласился подписать приказ об отпуске отряда и артиллерии. Булак-Балахович полностью вывел из армии Юденича свой отряд и перешёл на службу БНР.

ВОПРОС: Какие конкретные цели преследовало так называемое правительство „БНР”, брав себе на службу отряд Булак-Балаховича?

ОТВЕТ: Основная цель заключалась в том, чтобы иметь в своём распоряжении военную силу для борьбы против Советской России, за свою независимость. Конкретно, в тот период времени нам было необходимо использовать эту военную силу для обеспечения правительству БНР хотя бы части Белорусской территории, с которой оно, как законное правительство, могло бы военными и дипломатическими мерами бороться за независимость Белоруссии против РСФСР и Польши. Первоначально отряд Булак-Балаховича занял участок фронта у гор. Изборска между эстонской и латвийской армиями для борьбы против наступающих частей Красной Армии. Позднее, после переоформления он должен был пойти в наступление и занять участок Опочки — Невель — Себеж — Полоцк и Дриссу, т.е. часть территории Белоруссии. Практически этого осуществить не удалось и военные действия отряда Булак-Балаховича, или как он назывался „Асобный Атрад БНР в Балтыце”, ограничился оборонительными боями с частями Красной Армии на указанном участке фронта. ВОПРОС: На чьи средства содержался и вооружался отряд Булак-Балаховича, перейдя на службу БНР?

ОТВЕТ: Так как средств для содержания отряда Булак-Балаховича у правительства БНР не было, я договорился с Эстонским правительством, о денежном и продовольственном содержании отряда, до тех пор, пока правительство БНР не сможет взять его содержание на себя. По этому вопросу был заключен особый договор о том, что затраченные суммы Эстонским правительством на содержание отряда Булак-Балаховича будут считаться займом Белоруссии и подлежат возврату в будущем. Договор этот подписали от имени Эстонского правительства министр иностранных дел ПИЙП и генерал ЛАЙДОНЕР, а от имени правительства БНР — я, как шеф военно-дипломатической миссии БНР в Прибалтике и чрезвычайный посол Клавдии Дуж-Душевский. Чтобы обеспечить отряд Булак-Балаховича оружием, снаряжением и обмундированием я вступил в переговоры с командиром английской эскадры, стоявшей в Ревельском порту. Эта эскадра оказывала эстонцам и армии Юденича, подготовлявшим наступление на Петроград, помощь в вооружении и экипировке. Первая моя встреча с командующим английской эскадры состоялась в штабе эстонской армии в Ревеле, а потом я вел переговоры на английском флагманском крейсере. Вместе со мной в переговорах участвовал и генерал Булак-Балахович. Англичане заинтересовались белорусскими делами, законностью правительства БНР, наличием войск и историей Белоруссии. А по вопросу о нашем предложении об оказании помощи оружием и снаряжением для отряда генерала Булак-Балаховича, обещали довести до сведения английского правительства. Командующему эскадрой я передал книгу ДОВНАР-ЗАПОЛЬСКОГО «Основы Государственности Белоруссии» на французском и немецком языках. Эта книга в Англии была переведена на английский язык. Позднее командующий английской эскадрой довел до моего сведения, что правительство Англии хочет по нашему предложению об оружии и экипировке вести переговоры непосредственно с правительством БНР и просил меня указать местопребывание правительства. Командующему английской эскадрой адрес правительства БНР я дать не мог, так как пребывание правительства в Берлине было строго засекречено и зная, что оно должно было переехать в Прагу, я дал командующему эскадрой адрес нашей дипломатической миссии в Праге.

ВОПРОС: Чем вызывалась необходимость о засекреченности нахождения правительства БНР в Берлине?

ОТВЕТ: Правительство БНР было создано при помощи немецких войск, а так как Германия к тому времени уже была разгромлена, поэтому официальное пребывание правительства БНР в Берлине было невыгодно и нам, и немцам. Немцам потому, что они не хотели осложнить свои отношения с Советской Россией, а правительству БНР, скомпрометированному своими связями с немцами и изыскивающему новых союзников, официальное пребывание в Берлине в тот период препятствовало этим проводимым дипломатическим мероприятиями.

ВОПРОС: Как практически был разрешен вопрос о вооружении и экипировки отряда Булак-Балаховича?

ОТВЕТ: Разрешив вопрос о переводе отряда Булак-Балахович на службу БНР и договорившись с Эстонским правительством о его содержании. Мы с Дуж-Душевским выехали в Ригу, к месту постоянного нахождения белорусской и английской дипломатических миссий. Через английскую миссию мы должны были получить ответ английского правительства на нашу просьбу об оружии. Через несколько времени мы с Дуж-Душевским обратились в английскую миссию в Риге за ответом на наше предложение. Представитель английской миссии полковник ТАЛЛЕНТ нам заявил, что ответа от английского правительства нет, и ничего нового для обсуждения поднятого вопроса не имеется. Только позднее, летом 1920 года я узнал от министра белорусских дел в Литве Язепа ВОРОНКО, что английское посольство в Праге, получив указание от своего правительства срочно снестись с правительством БНР, находящимся в Праге и не найдя правительства БНР, сообщило об этом в Лондон. Переговоры не состоялись, и момент об оказании нам помощи был упущен. Об указанных проводимых мероприятиях английским правительством по нашему предложению Язепу ВОРОНКО было лично известно от представителей французской и английской миссий в Прибалтике. Пока проходили указанные переговоры с Эстонским правительством и командующим английской эскадры, я от имени правительства БНР телеграммой обратился за помощью к правительству США, указав, что нам нужна помощь для борьбы с Советской Россией за свою независимость. Американцы отозвались на моё предложение и под видом помощи от американской миссии Красного Креста в Риге, мы получили для белорусского войска: продовольствие, медикаменты, белье, одеяла, а также «Асобнаму Атраду БНР» — был передан вполне оборудованный на средства американского Красного Креста, госпиталь в г. Мариенбурге, на Латвийской территории. Эстонское правительство аккуратно выполняло заключенный договор о содержании отряда Булак-Балаховича вплоть до заключения Эстонией мирного договора с РСФСР. Согласно этому договору, все белорусские формирования, находящиеся на территории Эстонии, должны быть выведены из Эстонии или распущены. Выполняя договор, Эстонское правительство нам отказало в дальнейшей выдаче денег и продовольствия на содержание отряда Булак-Балаховича и предложило его вывести из Эстонии.

ВОПРОС: Как же вы поступили дальше с содержанием и использованием отряда Булак-Балаховича?

ОТВЕТ: От имени правительства БНР я еще обращался за помощью к французскому правительству, но это обращение результатов также не дало. Французы, зная, что англичане нам не дали окончательного ответа и не хотели, как говорил представитель французской миссии в Риге ввязываться в белорусские дела, предоставили разрешение этого вопроса англичанам и полякам. Польское правительство, заинтересованное в захвате Белоруссии, проявило большую активность в Париже и настаивало перед французским правительством передать все белорусские дела им — полякам, так как они считали разрешение белорусских вопросов своим делом. При этом поляки умело использовали данные о растущем партизанском движении в Западной Белоруссии и, выставляя его как организуемое большевистской Москвой, требовали себе свободу действий на Востоке, которую они, как и вооружение от Антанты получили. В то же время, зная о нашем тяжелом положении с финансами, особенно с содержанием отряда Булак-Балаховича, поляки через своего военного атташе связались лично с Булак-Балаховичем и предложили ему аванс на содержание отряда. При этом Булак-Балаховичу было сказано, что он может этот аванс вернуть позднее, если не пожелает перейти совсем на службу польского правительства.

Булак-Балахович, не получая средств от БНР и зная распоряжение Эстонского правительства о прекращении выдачи денег и продовольствия, пытался еще раз выяснить положение у главы белорусского правительства Вацлава ЛАСТОВСКОГО, проживающего тогда в Риге. Для этой цели он послал к Ластовскому своего подполковника МИНГРЕЛЬСКОГО. Ластовский в моем присутствии объяснил Мингрельскому действительное положение вещей и был вынужден согласиться с переходом Булак-Балаховича в Западную Белоруссию под командование поляков, так как они подготовляли наступление против Советской России. Предполагалось, что Булак-Балахович сумеет сохранить свой отряд и при благоприятных условиях будет использован правительством БНР. Булак-Балахович собрав весь свой отряд, в марте — апреле 1920 года перебросил его в Западную Белоруссию. Поляками Булак-Балаховичу был отведен участок фронта в Полесье, где он должен был усилить свой отряд и двинуться в тыл Красной Армии. К моменту прибытия Булак-Балаховича в Западную Белоруссию, в Полесье уже действовали отдельные националистические белорусские отряда, которые он возглавил. Получив от поляков оружие, Булак-Балахович во время летнего наступления поляков в 1920 году двинул свой отряд вдоль реки Припяти — на Восток. Ему удалось захватить Пинск, Давид-Городок, Мозырь и Гомель. В Гомеле Булак-Балахович организовал большой еврейский погром. Под напором советских войск отряд Булак-Балаховича попятился на Запад, но в основном часть его осталась в лесах Полесья и действовала на коммуникациях Красной Армии, наступающей на Варшаву. При отступлении Красной Армии от Варшавы на территорию РСФСР, Булак-Балахович двинулся с поляками по старому маршруту — вдоль Припяти и дошел до Мозыря. В ряде городов: Мозырь, Давид-Городок и других он повторил «еврейский погром». На этот раз Булак-Балахович создал видимость еврейского погрома, а в действительности подверг разгрому советские и общественные организации. Во время нахождения да службе у поляков политические руководители отряда Булак-Балаховича, адвокат АЛЕКСЮК и АДАМОВИЧ, являвшимися в то же время руководителями „Белорусского национального комитета” в Польше, пошли на разрыв с правительством БНР и создали новое временное правительство БНР, в состав которого Булак-Балахович вошел как военный министр. Это временное правительство БНР так же было вынуждено бежать вместе с Булак-Балаховичем в Польшу (Западную Белоруссию). После заключения мира между Польшей и РСФСР, поляки, разоружили и „интонировали” — отряд Булак-Балахович в лагерь в Картуз-Березе. Но в скором времени поляки представили возможность Булак-Балаховичу взять из лагеря часть своего отряда и он с ними несколько лет работал на лесоразработках в Беловежской пуще.

ВОПРОС: Расскажите о последующих ваших взаимоотношениях с генералом Булак-БалаховичЕМ и его отрядом?

ОТВЕТ: Булак-Балахович окончательно перешел на службу поляков. Отношения правительства БНР с ним порвались, тем более, что он организовал так называемый „дипломатический корпус”, который поляки умело использовали на мирной конференции в Париже. Булак-Балахович выступал как представитель временного правительства БНР и союзник Польши во время мирных переговоров Польши с Советской Россией, мешая этим самым правительству БНР. В 1921 году на конференции в Праге правительством БНР специально обсуждался вопрос о Булак-Балаховиче в связи с его службой у поляков и обособленной линии в дипломатических вопросах. Было принято решение официально порвать всякие связи с Булак-Балаховичем. Позднее в 1925 году были распространены слухи, что Булак-Балахович убит в Польше, но слух не подтвердился. Был убит его брат — полковник БАЛАХОВИЧ. Аналогичные слухи заметки в иностранных газетах были з 1930 году, но и они подтверждения от польского правительства не получили. Ещё раз вопрос о Булак-Балаховиче всплыл в 1942 году о том, что он убит немцами в Польше, но никаких официальных данных по этому вопросу я не имею. Допрос продолжался: с 12 час. 15 мин. до 15 час. 00 мин Протокол записан с моих слов правильно, мною прочитан, в чем и расписываюсь. К сему (Езовитов).

Допросил: Пом. начальника Следчасти НКГБ БССР майор — Бабаевский.