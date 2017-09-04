Вашингтон устраивает Москве новый «железный занавес» 4 Георгий Кухалейшвили

4.09.2017, 14:57

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США победит Россию методами «холодной войны».

Своими ответными мерами США дают понять российским властям, что попытки сделать объектом контрсанкций американских дипломатов не принесут ничего кроме ущерба гражданам РФ и никак не повлияют на отмену антироссийских санкций.

Президент США Дональд Трамп, как и обещал, ответил до 1 сентября на решение своего российского коллеги Владимира Путина сократить персонал американских дипломатических учреждений на территории РФ.

С 23 августа США отложили на неопределенный срок выдачу неиммигрантских виз россиянам в американских консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке. Теперь российским гражданам из различных регионов придется ехать в Москву для собеседования и оформления американской визы в посольстве США. Приоритет в выдаче виз будут отдавать госслужащим, работникам международных правительственных организаций с офисами на территории США, как, например, ООН, и дипломатам других государств, которым после рабочей поездки в Россию нужно осуществить визит в Америку. С 1 сентября власти США закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско. Напомним, что в июле российские власти распорядились сократить количество работников дипломатических учреждений США с 1210 до 455 человек в ответ на законопроект о новых антироссийских санкциях, который утвердил Конгресс и подписал президент.

Трамп усложняет жизнь россиянам

Своими ответными мерами США дают понять российским властям, что попытки сделать объектом контрсанкций американских дипломатов не принесут ничего кроме ущерба гражданам РФ и никак не повлияют на отмену антироссийских санкций до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию на Донбассе и не вернет Украине аннексированный Крым. Российские масс-медиа преуменьшают негативные последствия для россиян, пытаясь сгладить ситуацию. Как сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе, срочных индивидуальных туров в США почти не бывает, и "те, кто едет скоро, уже получили визы, а оставшиеся успеют перестроиться". Издание "Лента.ру" рекомендует российским гражданам ехать оформлять американские визы в другие страны, где есть посольства и консульства США, а сроки рассмотрения заявок меньше, чем в Москве. Среди таких стран, приведенных в пример изданием, фигурируют Казахстан, Египет, Китай, Грузия и даже Украина. Безусловно, в США ездят отдыхать меньше российских граждан, чем в Турцию. В 2016 г. с целью туризма США посетили 109,7 тыс. россиян. Для сравнения: с начала 2017 г. в турецкой Анталии побывали 2 млн российских граждан.

Однако россияне ездят в США не только с целью туризма. Существует около 20 различных категорий неиммигрантских виз, которые позволяют находиться в США в течение определенного промежутка времени с целью бизнеса, лечения, трудоустройства или обучения. Теперь чтобы получить в России визу для деловых или туристических поездок в США, нужно ждать собеседования 85 дней. В 2016 г. с деловыми целями США посетили 8,3 тыс. россиян. Это обеспеченные слои российского общества: акционеры, у которых на территории США есть капиталовложения, работники представительств и филиалов американских фирм на территории России, компаний, заточенных на американский рынок и сферу услуг. Их командировки длятся от нескольких дней до 2 недель, в ходе которых принимаются решения в сфере бизнеса, от которых зависит судьба работников отдельных российских предприятий. В России работают 150 американских компаний. Они являются работодателями для российских граждан. Американская компания PepsiCo является крупнейшим производителем напитков и продуктов питания на российском рынке, имеет свои заводы по розливу напитков и производству чипсов. Компании ExxonMobil, Ford Motor Co., General Electric создали совместные предприятия в сфере автомобилестроения, тяжелого машиностроения и энергетики с российскими фирмами. В России существуют дистрибьютерские сети крупных американских компаний Philip Morris и Avon Products. Компании Visa и MasterCard обеспечивают 90% банковских платежей в РФ. В сфере бизнеса сложно предугадать командировки. Сотруднику крупной экспортно-импортной фирмы сложно предугадать, когда конкретно ему понадобиться съездить в США или другую зарубежную страну в случае заключения интересной сделки. Это может произойти когда угодно и поэтому снижение оперативности в выдаче американских виз не отвечает интересам российского бизнеса.

В 2016 г. 113,4 тыс. россиян летали в США с частными целями. Некоторые россияне ездят в США на временные заработки. С 1994 г. по американской программе Work and Travel, которая предусматривает поездки студентов из третьих стран на летние подработки в США, приняли участие 100 тыс. россиян.

Дальнобойщики, сезонные работники, медработники, работники домохозяйств ездят в США на заработки. Отдельная категория получателей виз это российские студенты, которые учатся в американских вузах. Согласно докладу Open Doors, в 2013-14 учебном году в американские университеты поступили 5,5 тыс. россиян. Это на 13% больше, чем за последние 5 лет. Для российских студентов США являются второй страной по популярности после Германии для получения западного высшего образования. Все больше российской молодежи предпочитает получать высшее образование за рубежом. Стоимость обучения обходится приблизительно столько же, сколько в России, но проживание и питание выходит дешевле, чем в Москве, где расположены наиболее престижные вузы РФ. Некоторые студенты и молодые ученые проходят отбор на получение бесплатного высшего образования в США по стипендиальным программам и грантам.

Не стоит зацикливаться на том, много или мало российских граждан посещают США. По делам в Штаты ездят не одни и те же лица. Со времен падения "железного занавеса" в США побывали россияне различных поколений. В США постоянно проживает около 2,9 млн российских мигрантов, у которых в РФ остались родственники, с некоторыми из них они поддерживают связь.

Как сообщают "Ведомости", из-за приостановки выдачи виз в американских консульствах в посольстве США в Москве возникнет большая очередь на получение виз. Россиянам придется подавать заявки за три-четыре месяца до планируемой поездки. По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, некоторым россиянам из отдаленных регионов, включая Дальний Восток, придется отказаться от поездок в США, поскольку дополнительные расходы на дорогу в Москву ради собеседования в американском посольстве будут чересчур высокими.

Существуют также иммигрантские визы, которые выдаются россиянам, которые хотят сразу уехать на постоянное место жительство в США. Этой альтернативой могут воспользоваться только те россияне, у которых есть родственники среди граждан США или работодатели, которые готовы за них поручиться. Для получения такой визы родственник или работодатель должен подать петицию в миграционную службу США до того, как россиянин подаст заявку в американское посольство или консульство. На текущий момент соискателями иммигрантской визы являются около 4,5 млн чел. по всему миру.

Новый "железный занавес"

Из России в основном уезжают россияне, которые пострадали от последствий финансово-экономического кризиса, антироссийских санкций и разочаровались в способности правящей элиты решить насущные проблемы. Разорившиеся российские предприниматели и квалифицированные специалисты, которые не видят просвета в России, уезжают искать лучшей жизни в Америку под разными предлогами. На новом месте они пытаются обрасти связями, подтянуть уровень английского, договориться с местными предпринимателями о долгосрочной работе или создать свое дело. Некоторые новоиспеченные мигранты из России с гордостью рассказывают о своих успехах на новом месте в видеоблогах в YouTube. Подтверждением такой тенденции является история бывшего инженера компании "Газпромэнергохолдинг" Руслана Кушниярова. В марте 2016 г. он переехал с семьей из Москвы в г. Сан-Хосе (штат Калифорния). Семья Кушнияровых пострадала от последствий финансово-экономического кризиса в России.

Руслан взял в ипотеку квартиру в подмосковном г. Щелково за 115 тыс. долл. в 2008 г. Из-за обесценивания рубля в начале 2010-х Руслану пришлось ежемесячно платить за квартиру 86 тыс. рублей вместо 28 тыс. В банке отказались перевести кредит из долларов в рубли. Руслан писал письма о содействии в Госдуму и президенту Владимиру Путину, участвовал в митингах и акциях протеста валютных заемщиков, но его никто не услышал. На работе его сократили. В итоге Руслан продал свою квартиру за 35 тыс. долл. и уехал с семьей в США по краткосрочной визе и попросил политического убежища. За год жизни в Штатах Руслан открыл свою фирму и занимается ремонтом бытовой техники. Он зарабатывает 17-20 тыс. долл. в месяц, снимает двухкомнатную квартиру и купил микроавтобус для своего бизнеса. В России живет много людей с похожими, как у Руслана Кушниярова, проблемами.

Вашингтон устроил Москве второй "железный занавес" и специально усложнил процесс получения виз для того, чтобы "критическая масса" недовольных социально-экономической ситуацией и правящим режимом оставались в России. США выгодно, чтобы эти люди составили основу оппозиционного движения и требовали экономических и политических реформ и выполнения требований Америки и Европы прекратить агрессию в Украине, чтобы избавиться от ярма санкций и вывести Россию из кризиса. Смысл действующих антироссийских санкций заключается в том, чтобы в России росло недовольство существующей социально-экономической ситуацией, а общество начало оказывать давление на власть. Главное, чтобы люди, способные протестовать и вести за собой товарищей по несчастью, не уезжали из России. В противном случае, антироссийские санкции не дадут никакого эффекта.

США заинтересованы в том, чтобы в России появлялись новые диссиденты из народа. К 80-м годам в СССР сформировалось активное оппозиционное движение компартии в лице диссидентов, включая Андрея Сахарова, Вячеслава Черновола, Левко Лукьяненко, Звиада Гамсахурдия и государственных чиновников таких, как Борис Ельцин. Из страны было сложно уехать, и недовольные советской властью устраивали акции протеста у себя на родине. Сейчас в России нет массового монолитного оппозиционного движения, способного заменить власть "единоросов". Так называемые "либерально-демократические" силы "Парнас" и "Яблоко" потерпели поражение на последних местных и парламентских выборах в РФ. Нежелательной альтернативой являются разрозненные движения ультранационалистов, включая "Российское национальное единство", "Славянский союз", для которых характерен экстремизм, ксенофобия и неспособность договариваться и идти на компромисс.

Для Владимира Путина опасен рост недовольства среди простых россиян в таких депрессивных регионах, как Дальний Восток, которые, не имея возможности уехать за границу, могут объединяться в оппозиционные движения.

Новый "железный занавес" в отношении России вписывается в программу Дональда Трампа "Сделай Америку снова великой". Американский президент настроен в первую очередь обеспечить рабочими местами американских граждан и сократить поток мигрантов в США из третьих стран. В течение первых 100 дней своего президентства Дональд Трамп призвал различные министерства содействовать выдаче виз наиболее одаренным и высококвалифицированным иностранцам. В эту категорию лиц явно не вписываются российские туристы и дети российских политиков и олигархов, которые ездят позагорать на пляжи Майами и поиграть в казино в Лас-Вегасе. США не нужны случайные люди на своей земле. Это дает понять Кремлю администрация республиканцев.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua