Названа самая красивая в мире страна 6 4.09.2017, 15:08

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Эксперты подчеркнули красоту местных диких пляжей, озер и замков страны.

Эксперты путеводителя Rough Guide установили самую красивую в мире страну, передает Daily Record (перевод — korrespondent.net). Лидером рейтинга, основанного на мнениях читателей, была признана Шотландия.

Участники опроса особо подчеркнули красоту местных диких пляжей, озер и замков.

"Мы рады, что Шотландия получила такие замечательные отзывы от читателей Rough Guide, однако эта новость не станет сюрпризом для тех, кто уже побывал в нашей прекрасной стране", - прокомментировал результаты опроса президент национальной туристической организации VisitScotland Малкольм Рохед.

Также в тройку самых красивых стран вошли Канада и Новая Зеландия. А следом за ними расположились Италия, Южно-Африканская Республика, Индонезия, Англия, Исландия, США и Уэльс.

Известно, что путеводитель Rough Guide впервые был выпущен в 1982 году. К настоящему времени путеводителями охвачено более 200 направлений, и распространяются они по многим странам мира.