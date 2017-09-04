Мечислав Гриб: Если водитель невиновен, ГАИ обязано ответить за разбитую машину 5 4.09.2017, 15:16

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Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы в таких случаях должны не молчать, а обращаться во все инстанции.

Такие мнение в интервью сайту Charter97.org высказал председатель Верховного Совета 12-го созыва, генерал-лейтенант милиции Мечислав Гриб, комментируя брутальное задержание минскими гаишниками водителя.

- Все чаще происходят случаи беспредела инспекторов ГАИ. Имеют ли право гаишники не сообщать оснований задержания водителя?

- Лично я могу считать по-разному, но есть закон, есть инструкции в соответствии с которыми этом закон применяется. Как я понимаю, эти инструкции должны предусматривать, что подозреваемому в совершении какого-то конкретного преступления, должно быть объявлено, в чем он подозревается.

В этом случае, водитель должен подчиниться сотрудникам милиции, выйти из машины. И только если гражданин, после выполнении инспекторами всех этих условий, отказывается подчиниться, то тогда гаишники могут применить силу, вытащить водителя из машины.

- В случае повреждения инспекторами ГАИ машины невиновного человека, можно ли добиться оплаты восстановления авто, компенсации?

- Если водитель ни в чем невиновен, ему не предъявили за что его задерживали, повредили машину, то за это обязано ответить МВД. Истец может обратиться с заявлением к сотруднику министерства.