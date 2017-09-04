Власти нашли новую «воронку» для денег белорусов 5 4.09.2017, 15:17

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В стране будут создавать «потемкинские деревни».

В городах с населением свыше 50 тысяч человек вскоре может появиться два вида электротранспорта – троллейбус и трамвай. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25.08.2017 № 654, которым уточнены отдельные составляющие системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения, пишет «Экономическая газета».

Документом внесены изменения в постановление Совмина от 30.05.2003 № 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики», установившее минимальные нормативы системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, связи, транспорта, социального обслуживания, здравоохранения, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Наиболее интересные нововведения ожидают жителей Беларуси, проживающих в городах, в области транспорта. В частности, норматив обслуживания населения по городским перевозкам для городов, где проживает свыше 50 тыс. человек, дополнен такими видами транспорта, как троллейбус и трамвай. При этом каждые 1,5 тыс. человек должен обслуживать 1 автобус (троллейбус, трамвай). А для Минска установлен норматив с учетом перевозки пассажиров 4 видами транспорта, включая метро – 1 автобус (троллейбус, трамвай, вагон метрополитена) на 2 тыс. человек. При этом данные нормативы установлены с учетом перевозки пассажиров в регулярном сообщении в рабочие, выходные и праздничные дни.

Разработчики постановления № 654 также обратили внимание на культурную жизнь в агрогородках. В каждом из них должно быть не менее одного клуба и библиотеки либо одной организации культуры смешанного типа, которая осуществляет культурно-просветительную деятельность. Не забыто и кино: документ требует обеспечения всех агрогородков услугами по показу фильмов с использованием стационарной либо передвижной установки.

Кроме того, изменены нормативы обеспеченности центрами социального обслуживания населения (1 центр на административный район), а также обеспеченности бытовыми услугами в сельской местности – предусмотрен 100-процентный «охват» услугами по ремонту швейных изделий, обуви, мебели, бытовых машин и приборов, ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, услугами проката, услугами парикмахерских, фотоуслугами, приемом заказов в прачечную и химчистку, а также изготовлением ритуальных принадлежностей.

Постановление № 654 вступило в силу с 1 сентября 2017 г.