Анатолий Капский: В сборной должны играть сильнейшие футболисты 4.09.2017, 15:37

Анатолий Капский

Глава ФК БАТЭ поделился мнением о неудачах белорусского футбола.

У руководителя БАТЭ есть предложение – что делать с белорусским футболом и с нашей сборной, которую обыгрывают люксембуржцы и громят шведы.

- Первое. У меня хорошие отношения с Игорем Криушенко. Поддерживая его, сказал ему еще в марте после проигранных матчей: обрати внимание на тренерский штаб сборной. Сильный тренер тот, у кого сильная тренерская команда. В ней должны работать люди, которые имеют международный опыт и высокое тренерское образование. При этом не хочу себя отделять от этих неудач. В том, что так происходит, есть в том числе и моя вина, и всех людей, которые работают в футболе, - заявил в интервью by.tribuna.com Анатолий Капский. - Второе. Весной уже звучали мысли, что нужно отказываться от тех или иных футболистов. Теперь мы вновь услышали эти слова. Да, сегодня мы можем разогнать центральных защитников, еще кого-то. А кого пригласим вместо? Где они? Из той молодежки, которая проигрывает России и которую как толпу необученных людей запирают в штрафной греки? Почему, не сыграв ни одного спарринга по схеме с тремя защитниками, молодежная сборная выходит с Грецией играть по этой схеме? Для перехода на эту схему должна быть проведена очень большая работа.

Нужно понимать: люди, которые не имеют опыта международных матчей, не смогут быстро адаптироваться к уровню национальной сборной. Если только нас не устраивает тот уровень, который есть сейчас.

31 августа мы играли в чемпионате Беларуси, и некоторые футболисты соперников были явно не в своей тарелке. И потом они выходят в основном составе в игре с Люксембургом. Как так? В сборной Беларуси должны играть сильнейшие футболисты, как бы банально это ни звучало. И уж как этого добиться, это задача руководства федерации, тренерского штаба.

Мое мнение: в ближайшее время федерации нужно найти возможность (например, в следующей паузе для сборных) собрать лучшие футбольные умы, настоящих специалистов. Потому что исполком нам не поможет придумать, как жить дальше, хотя там есть специалисты, которые должны участвовать в дискуссии о будущем белорусского футбола и наших сборных.

Обязательно нужно пригласить всех лучших специалистов, работающих как в чемпионате Беларуси, так и за рубежом: Гончаренко, Кучук, Кононов, Журавель, Ермакович, Кубарев, Гуренко, Хацкевич, Скрипченко, Юревич, Дулуб. И вместе с ними руководству федерации и тренерскому штабу сборной обсудить сложившуюся ситуацию. Уверен, все эти люди переживают за национальную команду и смогут выработать решение по стратегическим моментам развития сборной и по тому, что делать здесь и сейчас.

- Вы готовы участвовать в таком совещании?

- Если посчитают, что нужно мое участие, я готов.