Польша может потребовать от Германии более $1 миллиарда репараций
- 4.09.2017, 15:38
Варшава готовит свою позицию для переговоров с Берлином по этому поводу.
Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в эфире радио RMF.FM, пишет "Гордон".
"Мы должны серьезно поговорить с немцами и вместе подумать, как выйти из этой ситуации. Как оценить факт, что на польско-германские отношения падает тень немецкой агрессии 1939 года и нерешенные после войны вопросы", – отметил он.
По словам дипломата, польское правительство готовит свою позицию для переговоров с Берлином по этому поводу.
При этом Ващиковский сообщил, что вопрос репараций от России, которая является правопреемницей СССР, "неоднозначен в юридическом плане".
"Это требует серьезного анализа, обдумывания и решения, которое выходит за рамки полномочий министра иностранных дел", – констатировал он.
До этого депутат парламента от правящей партии "Право и справедливость" Кристина Павлович аргументировала необходимость в репарациях тем, что Польша "через 70 лет после войны вновь колонизирована Германией", которая, по словам политика, использует ее страну как источник дешевой рабочей силы и рынок для поставки товаров низкого качества.
Замминистра культуры страны Ярослав Селлин утверждает, что Польша понесла самые большие человеческие потери во Второй мировой войне.
В настоящее время бюро юридического анализа Сейма работает над экспертизой по делу о возможностях получения компенсации.
1 сентября 1939 года войска Третьего рейха (Германия) вторглись на территорию Польши. 17 сентября в Польшу вошли советские войска. 28 сентября 1939 года завершился территориальный раздел Польши между Германией и СССР.