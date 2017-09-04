Польша может потребовать от Германии более $1 миллиарда репараций 4.09.2017, 15:38

Варшава готовит свою позицию для переговоров с Берлином по этому поводу.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в эфире радио RMF.FM, пишет "Гордон".

"Мы должны серьезно поговорить с немцами и вместе подумать, как выйти из этой ситуации. Как оценить факт, что на польско-германские отношения падает тень немецкой агрессии 1939 года и нерешенные после войны вопросы", – отметил он.

По словам дипломата, польское правительство готовит свою позицию для переговоров с Берлином по этому поводу.

При этом Ващиковский сообщил, что вопрос репараций от России, которая является правопреемницей СССР, "неоднозначен в юридическом плане".

"Это требует серьезного анализа, обдумывания и решения, которое выходит за рамки полномочий министра иностранных дел", – констатировал он.

До этого депутат парламента от правящей партии "Право и справедливость" Кристина Павлович аргументировала необходимость в репарациях тем, что Польша "через 70 лет после войны вновь колонизирована Германией", которая, по словам политика, использует ее страну как источник дешевой рабочей силы и рынок для поставки товаров низкого качества.

Замминистра культуры страны Ярослав Селлин утверждает, что Польша понесла самые большие человеческие потери во Второй мировой войне.

В настоящее время бюро юридического анализа Сейма работает над экспертизой по делу о возможностях получения компенсации.

1 сентября 1939 года войска Третьего рейха (Германия) вторглись на территорию Польши. 17 сентября в Польшу вошли советские войска. 28 сентября 1939 года завершился территориальный раздел Польши между Германией и СССР.