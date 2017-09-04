История начавшей свой бизнес флориста-декоратора из Барановичей 1 4.09.2017, 15:58

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Фото: intex-press.by

Девять лет назад белоруска решила работать на себя.

Флорист-декоратор мероприятий Наталья Логинович рассказала intex-press.by, почему девять лет назад решила работать на себя, какой у нее минимальный заказ и за что она благодарна своим конкурентам:

- Творить и создавать что-то своими руками я любила всегда. В детстве я посещала всевозможные кружки по рукоделию. После школы окончила Барановичский техникум легкой промышленности, получила специальность технолога. Но по специальности так и не работала. Устроилась в свадебный салон, где познакомилась с основами флористики и декора. Проработала в салоне около трех лет, а потом ушла в декретный отпуск.

Шарики покупала с детского пособия

Находясь в декрете, я поняла две вещи. Первое – хочу заниматься любимым делом – декором мероприятий. Второе – не хочу больше никому подчиняться. У меня было свое собственное видение того, как все должно выглядеть, было множество идей, которые я хотела воплощать в жизнь, и хотелось делать так, как мне хочется, а не так, как мне говорят. Поэтому сразу после окончания декретного отпуска (это было 9 лет назад) зарегистрировала свой собственный бизнес.

Я прекрасно понимала, что мне предстоит очень долго идти к своей мечте. Ведь начинала практически с нуля. Свой первый заказ я помню до сих пор: воздушные шарики, которыми я украшала свадебный зал, купила из отложенных с детского пособия денег.

Потом было еще несколько заказов подобного плана. Чаще всего работать приходилось с молодоженами, а иногда просили украсить магазины ко дню открытия.

Свои первые самостоятельно заработанные деньги я потратила на закупку новых материалов для работы. Так происходит до сих пор: на себя или на свою семью я могу позволить тратить всего треть заработанных денег, остальное вкладываю в дальнейшее развитие бизнеса.

Клиенты не всегда знают, чего хотят

Я работаю с клиентами из разных городов, но проще, когда заказчики из Барановичей. Проще в том плане, что декорации – а они порой бывают достаточно громоздкие – нужно транспортировать к месту праздника. А чем оно дальше, тем больше затраты на транспорт.

Зачастую клиенты не всегда знают, чего они хотят. Хорошо, когда они приходят на встречу, уже четко определившись с бюджетом, который могут себе позволить потратить на оформление зала. Тогда мы вместе садимся и подбираем разные варианты оформления и декора, которые позволят вписаться в сумму.

Сложнее с теми, кто желает сэкономить, но при этом хочет, чтобы оформлен был весь зал. Я стараюсь объяснить, что так не бывает.

Иногда люди долго не решаются позвонить мне, так как считают, что цены у меня баснословно высокие. А когда звонят или приходят на встречу, с первой секунды пытаются узнать стоимость моих услуг. Люди почему-то не понимают, что окончательную цену я смогу назвать только когда мы четко определимся, что именно я буду делать. К тому же смета может увеличиться, если потребуется закупка нового декора. Предварительно же я могу назвать только одну сумму «от..». «От» у меня – 300 рублей.

С некоторых своих клиентов я вообще не беру денег. Например, зал в детском коррекционно-развивающем центре к 1 сентября или к концу учебного года я украшаю бесплатно.

Новые декорации делаю по ночам

Иногда заказчики выбирают уже готовые варианты оформления зала – то, что я уже когда-то делала для других. Некоторые хотят, чтобы было «не так, как у всех». Тогда я готовлю индивидуальный проект. Кто-то приходит с картинками из интернета и желает, чтобы я сделала такие же предметы декора. Над новыми декорациями я обычно сижу ночами – днем на это сложно выкроить время.

Помимо времени новые проекты зачастую требуют еще и немалых капиталовложений. А окупаются они в лучшем случае лишь спустя пять повторных заказов. Я обычно сразу вижу, какие проекты будут пользоваться спросом, а какие будут востребованы только один раз. И это влияет на мое решение: браться за этот проект или нет. Ведь вкладываю я собственные деньги.

Не конкуренты, а коллеги

В нашем городе достаточно много людей, которые занимаются тем же, что и я. Я не называю их конкурентами, для меня они – коллеги. Хотя нередко приходится слышать, что некоторые из них копируют мои идеи. Но негатива по отношению к ним я не испытываю. Я им даже благодарна: ведь они, сами того не понимая, создают мне рекламу. Мне часто рассказывают, как, войдя в зал, некоторые из гостей говорят, мол, сразу видно, что «Логинович это делала». И пусть я ни малейшего отношения к тому залу не имею, мне это льстит. Это значит, что моя работа стала узнаваемой, что у меня есть мой собственный стиль, который пытаются копировать. Это и есть то, к чему я стремилась с самого начала.

Заниматься любимым делом я буду и дальше. Иногда я задумываюсь: а не взять ли мне помощников? Но как только представлю, что придется кому-то доверить выполнение своей работы, а проконтролировать результат возможность будет не всегда, гоню эти мысли. Не знаю, созрею ли я когда-нибудь для этого вообще.

В ближайших планах у меня – построить собственный офис, где бы я могла и с клиентами встречаться, и над изготовлением проектов работать. Пока же приходится заниматься этим дома.