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Японская принцесса пожертвует титулом ради брака с другом

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  • 4.09.2017, 16:07
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Фото: Reuters

Принцесса Мако Акисино и ее друг по учебе в университете официально объявили о своей помолвке.

Внучка японского императора Акихито принцесса Мако Акисино официально объявила о своей помолвке с другом со студенческих времен. В случае такого брака, согласно закону Японского императорского дома, принцесса потеряет свой титул, сообщает liga.net.

Избранником 25-летней принцессы стал ее ровесник Кей Комура, юрист, с которым она познакомилась пять лет назад в Международном христианском университете в Токио. О помолвке они объявили в воскресенье на специально созванной пресс-конференции.

По словам принцессы Мако, в будущем муже ей понравилась "солнечная улыбка".

Однако, согласно закону Японского императорского дома, если женщина из императорской семьи выходит замуж не за аристократа, она становится простолюдинкой и ей выплачивают единовременное пособие от государства. Сумму выплаты устанавливает государственный совет с участием премьер-министра.

При этом мужчины из императорской династии в выборе жены не ограничены.

Принцесса после заключения этого брака также получит обычные гражданские права, в частности право голоса.

Принцесса Мако не будет первой представительницей императорской семьи, потерявшей титул.

Такой прецедент создала тетя принцессы - принцесса Саяко в 2005 году. Когда она вышла замуж за дизайнера, то получила около $1,3 млн. При этом ей пришлось переехать в однокомнатную квартиру, научиться управлять автомобилем, покупать продукты в супермаркете и тому подобное.

В июне парламент Японии принял специальный закон, которым разрешил 83-летнему императору Акихито отречься от престола ввиду его преклонного возраста. Это будет первое отречение японского монарха за последние почти 200 лет.


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