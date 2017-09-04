Лепельчанин рассказал, как заработать в «Что? Где? Когда?» 4.09.2017, 16:22

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Виктор Радько

Вопрос про скворечник и гвоздь принесли Виктору Радько неплохой выигрыш.

4 сентября 1975 года в телеэфир вышел первый выпуск игры «Что? Где? Когда?». Спустя некоторое время национальные версии телепрограммы появились и в других республиках бывшего Советского союза, в том числе, и в Беларуси, пишет vkurier.by.

Поклонники «Что? Где? Когда?» знают, что в каждой игре принимают участие две команды: команда знатоков и команда телезрителей. Если в первую попасть очень сложно: все потенциальные кандидаты проходят довольно жесткий отбор, то подготовить и послать свой вопрос может каждый. В этом убедился лепельчанин Виктор Радько, который уже не первый год играет против белорусских знатоков.

Виктор Радько. Фото из личного архива героя статьи

«Главное – это хороший вопрос, – рассказал Виктор. – Не знание или незнание предмета, а тот вопрос, который позволит знатокам, рассуждая логически, дойти до правильного ответа».

И Виктор Николаевич знает, о чем говорит, ведь лепельчанин уже почти двадцать лет руководит интеллектуальным клубом «Ра» в Лепельском районном центре детей и молодежи. В объединении занимаются школьники, начиная с четвертого класса. Сегодня их порядка 40-50 человек, которых Виктор Николаевич учит стремиться к познанию, развивать свои умственные способности и мыслить логически.

«Я сам – информационно увлекающийся человек, можно сказать, что испытываю кайф тогда, когда нахожу что-то интересное и новое для себя, – признается Виктор Радько. – Например, сейчас изучаю историю пуантов. Думаю, эта информация может лечь в основу моего будущего вопроса знатокам. А пока поделюсь ей со своими учениками».

Виктор Радько с учениками средней школы №3, участниками клуба “Ра”, призерами республиканских турниров “Что?Где?Когда?”. Фото из личного архива героя статьи

Ребята, которых тренирует Виктор, успешно выступают на различного уровня интеллектуальных соревнованиях, фестивалях и конкурсах, откуда нередко возвращаются если не с победой, то с достойным местом в первых рядах. Виктор Николаевич и сам регулярно проводит в Лепеле игры для детей, подростков и взрослых. А в 2009 году лепельчанин задумал снять на местном телевидении интеллектуальную передачу для детей и послать ее на национальный телевизионный конкурс «Телевершина». Там проект Виктора Радько «Галактика IQ» занял четвертое место.

Такой награды от БЛИК (белорусской лиги интеллектуальных команд) Виктор Николаевич удостоился в 2015 году. Фото из личного архива героя статьи

Идея сделать телевизионную интеллектуальную передачу на лепельском телевидении регулярной никогда не покидала Виктора Николаевича, и, наверняка, рано или поздно его проект воплотиться в жизнь. Что касается участия лепельчанина в телевизионных играх «Что? Где? Когда?» в Беларуси, то Виктор Николаевич хотел не просто проверить, смогут ли знатоки ответить на его вопрос, но и посмотреть на то, как снимается передача изнутри, чтобы этот опыт в будущем использовать в своей авторской программе.

Виктор Радько в составе команды знатоков на передаче IQ-700 на телеканале “Скиф” в 2016 году. Фото из личного архива героя статьи

Игры белорусского клуба «Что? Где? Когда?», в отличие от российского, идут не в прямой трансляции, а в записи. Для этого телекомпания арендует различные павильоны, оборудует в них студии и в течение двух выходных дней блоками записывает передачи. Для всех игроков и гостей клуба действует строгий дресс-код: мужчины в костюмах и бабочках (у гостей допускаются галстуки), а дамы в черных вечерних платьях.

Виктор Николаевич несколько раз присутствовал на записях программы, как гость и как автор вопросов, и трижды выигрывал у знатоков клуба. Большинство присланных им заданий представляли собой видео вопросы, которые лепельчанин снимал сам. А однажды Виктор Радько послал в студию собственноручно сделанный скворечник и гвоздь и не прогадал: этот вопрос был признан лучшим не только по итогам одной игры, но и по итогам серии игр. Автора ждало вполне достойное вознаграждение: порядка 1,5 тысяч долларов в белорусских рублях.

«Тут на руку мне сыграла «провинциальность», – рассказал Виктор. – Расчет был на то, что столичные жители могут этого не знать. А суть было в чем: я смастерил скворечник по всем правилам: чтобы было отверстие, через которое птичка может попасть внутрь, и чтобы открывалась крыша. Знатокам был задан вопрос, что ученик принес такой скворечник на урок труда, а учитель сказал, что поставит ему «двойку». А если школьник хочет получить «десятку», то за минуту должен исправить свое изделие. Это я и предложил сделать знатокам с помощью гвоздя. Что интересно, этот вопрос я апробировал на учителях труда в лепельских школах, и они знали правильный ответ, а вот минские знатоки – нет. Все дело в том, что птица, когда залетает в скворечник, не может махать там крыльями, и, чтобы выбраться наружу, цепляется за стенки когтями. Поэтому все, что нужно было сделать знатокам: поцарапать гвоздем доску изнутри, чтобы она не была гладкой. В противном случае скворечник может стать ловушкой, и пернатая просто погибнет внутри».

По словам Виктора, все игры в клубе проходят честно. На столах у игроков определенное количество вопросов: одни – более легкие, другие – более сложные, а какую очередность выберет волчок, не знает никто.

Виктор Радько с командой Алексея Полевого, победителями весенних игр “Что?Где?Когда?” в 2010 году. Фото из личного архива героя статьи

«Тем, кто хочет попробовать себя и написать письмо на передачу, советую не бояться и отправлять как можно больше вопросов, – рассказал Виктор Николаевич. – Сначала они пройдут «модерацию»: опытная редакторская группа проверит, не звучал ли такой вопрос где-либо раньше, и определит, достоин ли он пройти в эфир. После этого вопрос попадет в очередь и сыграет в одной из игр. И если в российском клубе для этого придется ждать года два-три, то в Беларуси значительно меньше. И даже если ваш вопрос не прошел, не расстраивайтесь и пишите следующий. Выиграть у знатоков может каждый. А самое главное, что я хочу посоветовать всем родителям: приобщайте своих детей к интеллектуальному движению, и вы не прогадаете».