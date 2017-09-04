Лепельчанин рассказал, как заработать в «Что? Где? Когда?»
- 4.09.2017, 16:22
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Вопрос про скворечник и гвоздь принесли Виктору Радько неплохой выигрыш.
4 сентября 1975 года в телеэфир вышел первый выпуск игры «Что? Где? Когда?». Спустя некоторое время национальные версии телепрограммы появились и в других республиках бывшего Советского союза, в том числе, и в Беларуси, пишет vkurier.by.
Поклонники «Что? Где? Когда?» знают, что в каждой игре принимают участие две команды: команда знатоков и команда телезрителей. Если в первую попасть очень сложно: все потенциальные кандидаты проходят довольно жесткий отбор, то подготовить и послать свой вопрос может каждый. В этом убедился лепельчанин Виктор Радько, который уже не первый год играет против белорусских знатоков.
«Главное – это хороший вопрос, – рассказал Виктор. – Не знание или незнание предмета, а тот вопрос, который позволит знатокам, рассуждая логически, дойти до правильного ответа».
И Виктор Николаевич знает, о чем говорит, ведь лепельчанин уже почти двадцать лет руководит интеллектуальным клубом «Ра» в Лепельском районном центре детей и молодежи. В объединении занимаются школьники, начиная с четвертого класса. Сегодня их порядка 40-50 человек, которых Виктор Николаевич учит стремиться к познанию, развивать свои умственные способности и мыслить логически.
«Я сам – информационно увлекающийся человек, можно сказать, что испытываю кайф тогда, когда нахожу что-то интересное и новое для себя, – признается Виктор Радько. – Например, сейчас изучаю историю пуантов. Думаю, эта информация может лечь в основу моего будущего вопроса знатокам. А пока поделюсь ей со своими учениками».
Ребята, которых тренирует Виктор, успешно выступают на различного уровня интеллектуальных соревнованиях, фестивалях и конкурсах, откуда нередко возвращаются если не с победой, то с достойным местом в первых рядах. Виктор Николаевич и сам регулярно проводит в Лепеле игры для детей, подростков и взрослых. А в 2009 году лепельчанин задумал снять на местном телевидении интеллектуальную передачу для детей и послать ее на национальный телевизионный конкурс «Телевершина». Там проект Виктора Радько «Галактика IQ» занял четвертое место.
Идея сделать телевизионную интеллектуальную передачу на лепельском телевидении регулярной никогда не покидала Виктора Николаевича, и, наверняка, рано или поздно его проект воплотиться в жизнь. Что касается участия лепельчанина в телевизионных играх «Что? Где? Когда?» в Беларуси, то Виктор Николаевич хотел не просто проверить, смогут ли знатоки ответить на его вопрос, но и посмотреть на то, как снимается передача изнутри, чтобы этот опыт в будущем использовать в своей авторской программе.
Игры белорусского клуба «Что? Где? Когда?», в отличие от российского, идут не в прямой трансляции, а в записи. Для этого телекомпания арендует различные павильоны, оборудует в них студии и в течение двух выходных дней блоками записывает передачи. Для всех игроков и гостей клуба действует строгий дресс-код: мужчины в костюмах и бабочках (у гостей допускаются галстуки), а дамы в черных вечерних платьях.
Виктор Николаевич несколько раз присутствовал на записях программы, как гость и как автор вопросов, и трижды выигрывал у знатоков клуба. Большинство присланных им заданий представляли собой видео вопросы, которые лепельчанин снимал сам. А однажды Виктор Радько послал в студию собственноручно сделанный скворечник и гвоздь и не прогадал: этот вопрос был признан лучшим не только по итогам одной игры, но и по итогам серии игр. Автора ждало вполне достойное вознаграждение: порядка 1,5 тысяч долларов в белорусских рублях.
«Тут на руку мне сыграла «провинциальность», – рассказал Виктор. – Расчет был на то, что столичные жители могут этого не знать. А суть было в чем: я смастерил скворечник по всем правилам: чтобы было отверстие, через которое птичка может попасть внутрь, и чтобы открывалась крыша. Знатокам был задан вопрос, что ученик принес такой скворечник на урок труда, а учитель сказал, что поставит ему «двойку». А если школьник хочет получить «десятку», то за минуту должен исправить свое изделие. Это я и предложил сделать знатокам с помощью гвоздя. Что интересно, этот вопрос я апробировал на учителях труда в лепельских школах, и они знали правильный ответ, а вот минские знатоки – нет. Все дело в том, что птица, когда залетает в скворечник, не может махать там крыльями, и, чтобы выбраться наружу, цепляется за стенки когтями. Поэтому все, что нужно было сделать знатокам: поцарапать гвоздем доску изнутри, чтобы она не была гладкой. В противном случае скворечник может стать ловушкой, и пернатая просто погибнет внутри».
По словам Виктора, все игры в клубе проходят честно. На столах у игроков определенное количество вопросов: одни – более легкие, другие – более сложные, а какую очередность выберет волчок, не знает никто.
«Тем, кто хочет попробовать себя и написать письмо на передачу, советую не бояться и отправлять как можно больше вопросов, – рассказал Виктор Николаевич. – Сначала они пройдут «модерацию»: опытная редакторская группа проверит, не звучал ли такой вопрос где-либо раньше, и определит, достоин ли он пройти в эфир. После этого вопрос попадет в очередь и сыграет в одной из игр. И если в российском клубе для этого придется ждать года два-три, то в Беларуси значительно меньше. И даже если ваш вопрос не прошел, не расстраивайтесь и пишите следующий. Выиграть у знатоков может каждый. А самое главное, что я хочу посоветовать всем родителям: приобщайте своих детей к интеллектуальному движению, и вы не прогадаете».