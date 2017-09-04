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Минский развлекательный комплекс «Журавинка» продают из-за долгов

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  • 4.09.2017, 16:36
  • 4,874
Фото: tut.by

Отдел принудительного исполнения проводит аукцион.

На торги выставлены пять лотов общей площадью больше 8 000 квадратных метров, пишет citydog.by.

Начальная стоимость казино площадью 1 120 квадратных метров составляет 2 948 000 руб. Ресторан площадью 3 402 квадратных метра продают за 7 323 000 руб., а за помещение для общепита на 2 148 квадратных метров установили цену в 5 091 000 руб. Также с аукциона планируют продать два административных помещения в здании «Журавинки». Одно за 511 000 руб., второе – за 2 193 000 руб.

Начальная стоимость всех лотов – 18 102 000 руб. Это чуть больше 9 миллионов долларов.

Напомним, у «Журавинки», а точнее у ее собственника – компании «Минселко» – давно начались финансовые проблемы. Весной сотрудники компании жаловались на то, что им задерживают зарплату. Тогда глава «Минселко» Виталий Онищенко заявил, что счета закрыты и проводить расчеты они не имеют права.


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