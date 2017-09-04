Der Spiegel: Москва может вмешаться в выборы в Германии 4.09.2017, 16:38

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Россия имеет в Берлине стратегические интересы.

Два года назад российские хакеры устроили кибератаку на Бундестаг и похитили ряд документов. Об этом пишет издание Der Spiegel (перевод - zn.ua), добавляя, что немецкие чиновники сомневаются, что эти данные будут опубликованы накануне выборов в немецкий парламент, которые пройдут в этом месяце.

Хотя, в немецкой Федеральной службе безопасности в сфере информационных технологий такой сценарий не исключают.

"Нельзя быть уверенным, что похищенные данные не будут опубликованы перед выборами в Бундестаг или что могут произойти новые хакерские атаки против различных ведомств или политических партий", - отметил председатель службы Арне Шенбом.

Впрочем, существует и ряд причин, почему это не произойдет. К примеру, во время немецких выборов не будет жесткой схватки между двумя кандидатами, как это было в США или Франции. А потому использовать политическую напряжение для влияния на немецкую избирательную систему будет не так просто. Кроме того, сейчас власти канцлера Ангелы Меркель, кажется, ничего не грозит. Все опросы свидетельствуют о твердом преимуществе ее партии ХДС/ХСС, которую российские спецслужбы не смогут поколебать с помощью кибератак.

Также опыт Франции свидетельствует в пользу утверждения, что можно не позволить российским хакерам влиять на немецкие выборы. Во время французских голосований киберпреступники тоже украли информацию с серверов избирательной команды Эммануэля Макрона и обнародовали их. Однако, их ожидания не оправдались. Публикация писем никак не помогла пророссийскому кандидату Марин Ле Пен. Все потому, что команда Макрона подготовилась к такой возможности. Среди похищенного массива данных была намеренно размещенная бессмысленная и ложная информация. Поэтому взрывного эффекта не произошло.

Не менее важно и то, что документам, которые хакеры украли у Бундестага, уже два года. А это, как сказал один из депутатов немецкого парламента, можно сравнить с "холодным кофе".

Вместе с тем, немецкие политики убеждены, что Россия преследует в ФРГ стратегические интересы, которых она будет добиваться даже с помощью дезинформации и попыток расколоть немецкое общество.

Как сообщалось ранее, рейтинг канцлера Германии Ангелы Меркель накануне парламентских выборов Германии составляет 59%, в то время как за ее основного конкурента социал-демократа Мартина Шульца готовы проголосовать 33% избирателей.

Партия ХДС, которую возглавляет Меркель, тоже сохраняет за собой лидерство. За нее готовы проголосовать 39% избирателей, в то время как за Социал-демократическую партию - 24%. "Свободные демократы" и "Левые" имеют по 8% рейтинга, тогда как "Альтернатива для Германии" и "Зеленые" получили по 7% поддержки.