Андрей Курейчик: «Беларусьфильм» украл у меня проект 6 4.09.2017, 17:06

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Андрей Курейчик

Проект «Скорина» сценарист публично подал в Минкульт еще в 2011 году.

«У меня украли проект. Кто воры? «Беларусьфильм». Господа Поршнев и Никифоров. Называю по именам, как есть. Директор и художественный руководитель студии. Проект называется «Скорина». Он был подан в оформленном виде в Министерство культуры Беларуси тогдашнему министру культуры Павлу Латушко в 2011 году. Публично», - написал в «Фейсбуке» известный сценарист и режиссер Андрей Курейчик.

По словам сценариста, министр сразу назвал «Скорину» в числе возможных ближайших нацпроектов. Весной проект снова был представлен в Министерстве культуры и презентацию прошел. Курейчику художественный руководитель «Беларусьфильма» Вячеслав Никифоров и генеральный директор Игорь Поршнев публично на презентации говорили, что это проект для «Беларусьфильма».

«Это слышали многие люди. Это сообщалось публично во всех СМИ. Помощь в осуществлении проекта предлагалась мне на высоком государственном уровне», - подчеркивает Андрей Курейчик.

«Какое-то время назад мне позвонил человек, который представился редактором и попросил сценарий по просьбе господина Никифорова, - продолжает сценарист. - Я сценарий выслал на почту «Беларусьфильма». Это было частью плана кражи. Нет, не сценария. А будущего фильма про «Скорину». Будущего всего проекта. Кражи не у меня только, а у всех белорусов. Я им сценарий выслал, и вот сегодня увидел эту тарелку. Я думаю кондово красть сценарий от буквы до буквы они побоятся».

Курейчик считает, что чиновники «Беларусьфильма» просто перепишут и испортят сценарий до неузнаваемости, «как это обычно происходит на студии с хорошими сценариями, чтобы он не мог судиться».

«Но если вещь украли и поломали, это не делает воровство лучше. Игорь Поршнев для меня - вы вор. Вячеслав Никифоров для меня - вы вор. Это мог быть серьезный и важный для Беларуси проект. Теперь начинается очередная профанация белорусского кино, издевательство над национальной культурой и историей и очередное уничтожение национальной киностудии. Очередной «Код Каина». Жаль. Но на подлости развития не построишь», - резюмирует сценарист.