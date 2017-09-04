закрыть
4 сентября 2017, понедельник, 19:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Алексей Шевченко: В минском «Динамо» поняли, что их скоро разгонят

6
  • 4.09.2017, 17:40
  • 5,395
Алексей Шевченко

Почему «зашевелились» спортивные функционеры флагмана белорусского хоккея.

Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал возможный переход форварда Джека Скилле в минское «Динамо», пишет «Трибуна»:

- В Минске поняли, что если они так и будут дальше играть, то их всех разгонят и, возможно, посадят. Начинается судорожный поиск для усиления состава, договариваются с хоккеистами.

Очередным новичком клуба будет Джек Скилле, который в прошлом сезоне провел целых 55 матчей за «Ванкувер». Ему 30 лет, он провел 368 матчей в главной лиге Северной Америки, нападающий. Но не самый результативный. Последний раз он забрасывал более 20 шайб в 2010 году, в АХЛ, за «Рокфорд». В прошлом сезоне у него было 5 шайб и 4 передачи, но с небольшим игровым временем.

Но вопрос не в этом. Сейчас-то уже можно ответить на простой вопрос: зачем же в Минске разогнали прошлый отличный состав, уволили тренера и устроили переформатирование, если сейчас возвращаются к прошлогодней схеме. В чем был смысл?» – задался вопросо Шевченко.


Мнение

Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников


Интервью

Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота