Алексей Шевченко: В минском «Динамо» поняли, что их скоро разгонят 6 4.09.2017, 17:40

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Алексей Шевченко

Почему «зашевелились» спортивные функционеры флагмана белорусского хоккея.

Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал возможный переход форварда Джека Скилле в минское «Динамо», пишет «Трибуна»:

- В Минске поняли, что если они так и будут дальше играть, то их всех разгонят и, возможно, посадят. Начинается судорожный поиск для усиления состава, договариваются с хоккеистами.

Очередным новичком клуба будет Джек Скилле, который в прошлом сезоне провел целых 55 матчей за «Ванкувер». Ему 30 лет, он провел 368 матчей в главной лиге Северной Америки, нападающий. Но не самый результативный. Последний раз он забрасывал более 20 шайб в 2010 году, в АХЛ, за «Рокфорд». В прошлом сезоне у него было 5 шайб и 4 передачи, но с небольшим игровым временем.

Но вопрос не в этом. Сейчас-то уже можно ответить на простой вопрос: зачем же в Минске разогнали прошлый отличный состав, уволили тренера и устроили переформатирование, если сейчас возвращаются к прошлогодней схеме. В чем был смысл?» – задался вопросо Шевченко.