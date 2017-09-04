Меркель и Шульц: Турции не место в ЕС 2 4.09.2017, 17:50

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Политические оппоненты сошлись на едином мнении по турецкому вопросу.

Турция не вступит в Европейский союз — об этом 3 сентября заявили Ангела Меркель и Мартин Шульц во время теледебатов, передает Dw.

Политики сошлись во мнении в отношении Турции, что ей не место в Европейском союзе. «Если я стану канцлером, я отменю переговоры о вступлении Турции в ЕС», — заявил лидер социал-демократов Мартин Шульц.

Ангела Меркель назвала недопустимым влияние правительства Турции на немецкую диаспору и призвала к экономическому давлению на Турцию, поскольку она «стремительно отдаляется от всех демократических традиций».

Напоминаем, что теледебаты между Ангелой Меркель, лидером союза ХДС/ХСС, и Мартином Шульцем, представителем СДПГ, проходят в рамках выборной кампании в бундестаг. В соответствии с избирательным законодательством Германии, канцлер избирается голосованием в бундестаге. Партия, набравшая наибольшее количество голосов, на парламентских выборах имеет право предложить своего кандидата. Выборы в бундестаг состоятся 27 сентября 2017 года.

Анкара и Брюссель ведут переговоры о вступлении Турции в Евросоюз с 2005 года. Тем не менее, в 2016 году они были приостановлены. Причиной тому стало жесткое подавление правительством Турции попытки государственного переворота, осуществленной в июле 2016 года.